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Понедельник 4 сентября

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Звезда группы "Мираж" Гулькина преуспела после скандала с Пугачевой

Звезда группы "Мираж" Гулькина преуспела после скандала с Пугачевой
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Исполнительница хита "Наступает ночь" взяла быка за рога. Минувший конфликт с Примадонной сыграл ей на руку.

Два года назад Алла Пугачева пользовалась в России огромной популярностью, а комплименты и добрые слова в ее адрес лились рекой. Репутация ее была едва ли не безупречна, а о новой жизни в Израиле даже не шло речи. Но внезапно экс-солистка группы "Мираж" Наталия Гулькина закатила скандал, кинув камень в огород Примадонны.

Тогда блондинка публично заявила, что Алла Пугачева решала судьбы звезд шоу-бизнеса и многим талантам перекрывала кислород. Когда от Примадонны последовала реакция, Наталия Гулькина продолжила жаловаться на несправедливость, хотя понимала , что гнев оппонентки может выйти ей боком.

И вот теперь Алла Пугачева утратила свои позиции, а экс-солистка группы "Мираж" снова на слуху. Певицу пригласили в качестве суперзвезды на закрытие сезона массовых мероприятий в Перми. Как пишет URA.RU, уже 9 сентября Наталия Гулькина выступит в завершении большой развлекательной программы.

Знаменитость преуспела после скандала: она снова готова блистать на сцене и может не бояться, что ее "закроют". Поскольку жена иноагента Алла Пугачева несколько разочаровала народ, ее влияние выглядит не таким сильным. А "Царьград" отмечает, что Примадонна находится в добровольном изгнании.

4 сентября 2023, 23:23
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
URA.RU✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Враг №1: кто из звезд ненавидит Пугачеву

Сергей Соседов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Маша Распутина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
Отар Кушанашвили. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вика Цыганова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Илья Резник. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com

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