Принц Уильям побил Кейт Миддлтон: Вот чем обернулось голосование

Новости королевской семьи Британии пополняются интересными фактами. Кейт Миддлтон сильно уступает мужу по оценкам общества.

Несмотря на то, что Карл III полноправно занял обещанный по наследству трон, народным любимчиком считают его преемника. Такая картина сложилась по итогам проведенного опроса. Организаторы выяснили, к кому из всех представителей королевской семьи Британии люди относятся более благосклонно. Принц Уильям стал лидером, обставив всю родню.

Второе место заняла трудолюбивая принцесса Анна, а вот Кейт Миддлтон досталась лишь "бронза". Муж побил ее в голосовании с большим отрывом — в 12 процентов. Однако это не умаляет общественного признания, которым владеет супруга принца Уильяма, ведь она тоже обошла Карла III — король на четвертом месте рейтинга.

В самом конце перечня расположились принц Гарри, Меган Маркл и оскандалившийся из-за судов принц Эндрю. Примечательно, что герцог Сассекский набрал вдвое меньше баллов, чем Кейт Миддлтон, поэтому его позиция в королевской семье Британии совсем не утешительна.

А ведь в незапамятные времена принц Гарри по уровню общественного доверия не уступал старшему брату Уильяму. К такому выводу пришел британский таблоид YouGov, собравший статистику.

Отмечается, что всего проголосовали более 2 тысяч человек, и больше половины устраивает правление Карла III. Однако принца Уильяма, королеву Анну и Кейт Миддлтон люди любят почему-то больше.