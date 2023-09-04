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"Тоже пропал": исчезновение певца Малинина предали огласке

"Тоже пропал": исчезновение певца Малинина предали огласке
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Коллега артиста заявил СМИ о странном стечении обстоятельств. Куда делся Малинин и как это понимать?

Дорога знаменитостей тяжела и терниста. Зачастую за экранной улыбкой прячется тоска и легкая паника. Даже имея великий талант, высок риск кануть в лету и остаться ни с чем. Звезда "Фабрики звезд", певец Александр Киреев заявил о себе после некоторого забвения. Также он рассказал, что его партнер и коллега Никита Малинин (сын народного артиста РФ Александра Малинина, — Прим. ред.) столкнулся с проблемой.

"Несмотря на преемственность поколений, на имя, Никита тоже пропал достаточно надолго. И сейчас не могу сказать, что он ярко представлен. Перегорел?" — поинтересовалась автор Пятого канала Светлана Шевченко.

Вокалист Киреев объяснил: все гораздо сложнее, чем кажется со стороны, а Малинину не хватает грамотного менеджера, который бы мог вытащить его на пьедестал славы. У такого помощника должна быть профессиональная "чуйка" на явления в медийной отрасли.

Согласно высказываниям мужчины, младший Малинин входит в число "раздолбаев" музыкального бизнеса, которых все время нужно подстегивать и направлять к успеху. С этим и связано исчезновение "фабриканта", популярного в начале нулевых.

"Дисциплина всегда побеждает талант", — подметил партнер сына Александра Малинина

4 сентября 2023, 18:58
Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дочки Навки и Малинина блеснули на балу

Дочь актера Вячеслава Невинного дебютантка Иветта Невинная.
Дочь Татьяны Навки Александра Жулина.
Дочь министра энергетики РФ Александра Новака дебютантка Алина Новак.
Дочь Андрея Макаревича дебютантка Анна Рождественская.
Дочь Актера Александра Михайлова дебютантка Мирослава Михайлова.
Правнучка балерины Матильды Кшесинской дебютантка бала Элеонора Севенард.
Внучка поэта Иосифа Бродского дебютантка Пелагея Басманова.
Дочь президента Conde Nast International Brand Development Карины Добротворской и журналиста Алексея Тарханова дебютантка Софья Тарханова.
Внучка актера Евгения Евстигнеева дебютантка Софья Евстигнеева.
Дебютантки бала Tatler.
Внучка президента Федерации хоккея России, депутата Госдумы РФ Владислава Третьяка дебютантка Анна Емшанова.
Ведущая Юлия Барановская с детьми.
Певец Александр Малинин с женой и дочерью.
Светский обозреватель Божена Рынска и ее супруг бизнесмен Игорь Малашенко.
Дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета и Мик Песковы.
Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков.
Дебютантки выходят на паркет в сопровождении кавалеров.
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки, ее дети Мелания и Леонтий.

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