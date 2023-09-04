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Что произошло с лицом Климовой? Хирург разводит руками

Что произошло с лицом Климовой? Хирург разводит руками
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Внешность актрисы поражает. Даже не верится, что Екатерина Климова стала такой к 45 годам.

В погоне за красотой многие звезды шоу-бизнеса перекроили лицо и об этом пожалели. Изменения сразу заметны, если глаза перетянуты в разные стороны, а мимика нарушена. Однако бывают и иные ситуации, когда не все слишком печально В беседе с журналистами пластический хирург рассказал, на что решилась ради привлекательной внешности Екатерина Климова.

По словам врача Владимира Плахотина, актриса пыталась преобразиться путем популярной косметологической процедуры — инъекций ботокса в лоб. Что касается других эстетических манипуляций, хирург разводит руками. Он сомневается, что Екатерина Климова имела дело с контурной пластикой, хотя признает, что выглядит актриса отменно.

Что произошло с лицом звезды? Поклонники в шоке: она будто законсервировалась! На пятом десятке лет брюнетка стала даже краше прежнего. При этом эксперт уверенно заявляет, что к нашумевшей в мире шоу-бизнеса хирургии Екатерина Климова не прибегала.

Врач отмечает: роль играет генетика и образ жизни. Выполнение физических нагрузок и корректировка рациона питания сказывается на красоте. Однозначно, Екатерина Климова хорошо постаралась, раз теперь вызывает весьма эмоциональные и частые пересуды.

4 сентября 2023, 16:21
Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
PopCornNews✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Екатерина Климова с молодым мужем произвели фурор

Итальянский актер Микеле Плачидо и его супруга, актриса Федерика Винченти.
Режиссер Алла Сурикова.
Бизнеследи Екатерина Одинцова.
Актриса Юлия Пересильд.
Актриса и певица Анастасия Задорожная.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова и композитор, певец Александр Коган.
Актриса Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук.
Актриса Олеся Судзиловская с супругом.
Актриса Лянка Грыу.
Актриса Катерина Шпица.
Актриса Екатерина Волкова.
актриса Ольга Кабо с дочерью Татьяной.
Актриса Ирина Безрукова.
Фигуристка Татьяна Навка.
Актеры Екатерина Климова и Гела Месхи были одной из самых красивых пар на красной дорожке.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Актриса Елена Кондулайнен.
Ведущая и актриса Алла Довлатова.
Актриса Светлана Немоляева с внучкой Полиной Лазаревой.
Актриса Анна Снаткина.
Ведущий Владимир Познер с супругой.
Актер Кирилл Сафонов с женой, певицей Александрой Савельевой.
Певица Зара.
Актриса Анна Горшкова.
Актриса Екатерина Вуличенко.
Орнелла Мути (справа) с дочерью Найке Ривелли.
Актриса Анна Хилькевич с супругом.
Президент ММКФ, режиссер Никита Михалков.
Актриса Анастасия Макеева.
Актриса Ирина Лачина.
Продюсер Арчил Геловани с женой, актрисой Оксаной Акиньшиной.
Актриса Екатерина Волкова.
Новобрачные Илья Стюарт и Светлана Устинова.
Актриса Наталья Рудова.
Татьяна Михалкова.

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