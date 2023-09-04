Появилось уникальное фото Алферовой Тесты Ссора Бородиной и Собчак Игры Сонник

Топ новостей недели

Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло?Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло? Принц Гарри вернется в Великобританию: и вот почемуПринц Гарри вернется в Великобританию: и вот почему Выигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьмиВыигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьми "Рискует оказаться на дне": что может помешать SHAMAN"Рискует оказаться на дне": что может помешать SHAMAN

Лента новостей

Понедельник 4 сентября

10:48В Турции погибли четыре человека из-за наводнений вследствие ливней 10:33"Я не понимала": Бузова раскрыла секрет поступления в университет 09:31Дочь пожаловалась на забвение после смерти оперной дивы Образцовой: Я была им не интересна 08:02Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему? 06:13Гороскоп для женщин: как выбрать мужчину по знаку зодиака 04:10Почему нельзя заставлять учиться? 02:06Голодный енот сорвался с диеты поздней ночью – видео 00:03"Сдалась": жена Петросяна распекла сериалы с Деревянко и Янковским 22:05Идеальный рецепт Софи Лорен: баклажаны пармиджано 20:06"Стоит перед выбором": певица Слава получила предупреждение 19:03Гороскоп на неделю с 4 по 10 сентября 2023 года 17:45Воры вынесли из квартиры известной российской актрисы почти 3 миллиона рублей 16:50Станция Беслан: забыть нельзя вернуться 16:02Муцениеце продолжает атаковать Прилучного через суд: чего она хочет? 15:32Бородина задала оголившей грудь Собчак важный вопрос 14:58Маргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисы 14:01"Водолаз Коновалов и его космос": книга о поиске себя, любви и счастья 13:59Почему молодая жена перед смертью Градского почти три месяца не ночевала дома 13:07Внешний вид Аллы Пугачевой без фильтров вызвал шок: фото 12:44"Сейчас там, где хотел быть": сын о смерти Глеба Панфилова 11:08Известие о смерти популярного актера оказалась ошибкой: Кто виноват? 08:02"Простите, сэр, но у вас есть лицензия?": кот притворился электриком (видео) 06:07"Могу перечитывать бесконечно": очарованная книгой Барановская выдала заветное желание 04:14Мода осени-2023: что надеть с джинсами 02:07С чего начинается балет: живое сценическое искусство 00:14"Я сама выберу то, что мне нравится": как научиться отстаивать свои границы и не бояться осуждения? 22:25Не только Гарри Поттер: 5 книг, действие которых разворачивается в магических школах 20:34"Дар пришел в виде голоса": почему народ обожает Лолиту 20:33"Ловите нашу подборку": ТОП семейного кино от звезды сериала "Воронины" 19:06"Соня мне послана Богом": ухажер внучки Ротару дал о себе знать 17:49"Обрела приятную полноту": врач оценила часть тела Загитовой 16:27"Браво": Игорь Крутой преподнес россиянам шикарный подарок 15:04"Папино воспитание": 15-летний сын Хабенского сделал неожиданное заявление 14:16Костюшкин показал свой грибок на камеру: Что скажете? 13:00Инсульт свел в могилу: актер российских сериалов умер в 40 лет 11:36Крид вызвал истерику на шоу "Голос. Уже не дети": Почему? 10:32"Ухожу в отключку от наркоза": видео Бони на больничной койке напугало народ 08:00Что важно знать при лечении отита у ребенка – советы врача 06:17Эксперты назвали причины дисбаланса на рынке жилья 04:31Исследование: большинство россиян положительно относятся к трудоустройству школьников 02:24Россиянам разъяснили порядок установки гаджетов на лобовое стекло авто 01:19Кабаева ненадолго сменила профессию: И вот кем она стала 00:38Южнокорейский сериал нарушил покой целого города: Что произошло? 00:37Алкоголь, содержание и штрафы: в Сеть утек райдер рэпера Гуфа 23:43Вместо школы – тяжелый труд: как живет 9-летний сын Пугачевой? 22:32"Папина дочка": счастливая Навка предъявила ребенка 21:36Слава со стаканом, а Самойлова в трусах: как звезды отметили 1 сентября 20:13Уникальное фото Алферовой-первоклассницы поразило фанатов 19:06В рванье и с провалившимся носом: экс-жена Аршавина вышла на публику 18:13Остановилось сердце: умерла известная певица и актриса
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Я не понимала": Бузова раскрыла секрет поступления в университет

"Я не понимала": Бузова раскрыла секрет поступления в университет
424

Певица столкнулась со сложным испытанием на пути к успеху.

Успехам Ольги Бузовой можно только позавидовать. Знаменитая артистка успела попробовать себя в разных амплуа. Она успела примерить на себе и роль телеведущей, и актрисы, и дизайнера, и бизнесмена. А в последние годы и вовсе запела.

Перед тем, как попасть на "Дом-2" звезда успела поступить в институт на факультет географии и геоэкологии. Будучи студенткой ВУЗа, теледива и пришла на скандально известный проект. Интересно, что постоянные съемки не помешали ей окончить учебное заведение с красным дипломом.

Конечно, некоторые злопыхатели любят говорить, что отличницей Ольга Бузова стала далеко не благодаря своим знаниям. А за "красивые глазки". Но поющая телеведущая решила сломать стереотип и раскрыла свой главный секрет, который помог ей поступить в институт.

Как оказалось, все дело в упорстве. По словам звезды, самым сложным предметом для нее была алгебра. Для того, чтобы сдать ее, девушке пришлось заниматься дополнительно. Урок у репетитора на тот момент стоил больших денег – 50 долларов. Но большие затраты оправдали себя и знаменитой артистке удалось поступить.

"Я просто зубрила формулы, потому что я реально не понимала в алгебре, высшей математике, геометрии ни-че-го… И когда я села на вступительные экзамены по алгебре и увидела задание, мои формулы, которые я зубрила, просто накладывались на эти формулы", – цитирует телеведущую Пятый канал.

Раннее "Дни.ру" рассказало о сложном пути Ольги Бузовой к славе.

4 сентября 2023, 10:33
Ольга Бузова. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
5-tv.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова, Собчак, Водянова: Шесть российских звезд, которым не досталась пышная грудь

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Наталья Рудова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

По теме

"Было четкое желание": Бузова рассказала о сложном пути к славе

Бузова показала видео поцелуя с Овечкиным
Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Дочь пожаловалась на забвение после смерти оперной дивы Образцовой: Я была им не интересна

Дочь пожаловалась на забвение после смерти оперной дивы Образцовой: Я была им не интересна
Елене Макаровой пришлось нелегко после смерти звездной родительницы. Оперная певица успела прославиться не только в России, но и за рубежом.

Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему?

Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему?
Грызть гранит науки пришлось тяжело, и на то были серьезные причины. Из-за чего звезды российского шоу-бизнеса поминают школу недобрым словом? Ответ в материале "Дни.ру". Взлеты и падения в период жизни от звонка до звонка – обычное дело, но есть люди, которые безгранично рады, что возвращаться на уроки в класс им больше не нужно.

Идеальный рецепт Софи Лорен: баклажаны пармиджано

Идеальный рецепт Софи Лорен: баклажаны пармиджано
Роскошная кинозвезда поделилась кулинарным изобретением. В арсенале Софи Лорен много полезных блюд с необычным составом. Итальянская актриса за свою жизнь попробовала бесчисленное разнообразие вкусной еды, а один овощной рецепт так полюбился ей, что теперь об этом знают люди по всему миру.

"Стоит перед выбором": певица Слава получила предупреждение

"Стоит перед выбором": певица Слава получила предупреждение
Что происходит в жизни скандальной звезды? Об этом с "Дни.ру" поговорила нумеролог Фарида Красавкина. Данный период несет для артистки романтические знакомства, создание семьи, благополучие и уют в доме.

Воры вынесли из квартиры известной российской актрисы почти 3 миллиона рублей

Воры вынесли из квартиры известной российской актрисы почти 3 миллиона рублей
Юлия Рутберг уехала на гастроли, а в это время неизвестные обчистили ее квартиру в Москве на Смоленской-Сенной площади. Стало известно, что злоумышленники взломали замок и вынесли из дома около трех миллионов рублей наличных.

Выбор читателей

02/09Сбт"Браво": Игорь Крутой преподнес россиянам шикарный подарок 03/09ВскМаргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисы 03/09Вск"Стоит перед выбором": певица Слава получила предупреждение 02/09Сбт"Соня мне послана Богом": ухажер внучки Ротару дал о себе знать 02/09СбтКостюшкин показал свой грибок на камеру: Что скажете? 02/09Сбт"Папино воспитание": 15-летний сын Хабенского сделал неожиданное заявление