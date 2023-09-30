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Салтыкова детально рассказала о первой встрече с Бодровым и съемках в фильме "Брат 2"

Салтыкова детально рассказала о первой встрече с Бодровым и съемках в фильме "Брат 2"
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Предложение сыграть роль в фильме “Брат–2” пришло Салтыковой весьма спонтанно. Певица вспомнила об опыте съемок в картине.

Предложение сыграть роль в фильме “Брат–2” пришло весьма спонтанно.

Певица Ирина Салтыкова стала центральной фигурой нового выпуска передачи Светланы Бондарчук под названием "Света вокруг света". В ходе программы обсуждались различные перипетии ее творческого пути в мире шоу-бизнеса 90-х годов, а также много других личных историй. Одним из наиболее интересных моментов стала беседа о ее участии в знаменитой картине Алексея Балабанова "Брат−2", где певица сыграла саму себя. Важно отметить: Салтыкова утверждает, что играла не саму себя, а свой сценический образ.

По воспоминаниям Салтыковой, постановщик Алексей Балабанов лично связался с ней, предложив сотрудничество. В разговоре он уточнил, знает ли она его работы и фильмы. Тогда она была звездой с заполненным гастрольным графиком, и мало следила за киноиндустрией. Ирина честно ответила, что не слышала о Балабанове и не видела его картин. Тот выслал ей несколько своих фильмов, при этом подчеркнув, что "Про уродов и людей" — это его гордость, а "Брат" — коммерческий проект.

Просмотр фильмов Балабанова ошеломил ее, так как "Про уродов и людей" был далеко не для всех. Тем не менее, она согласилась на сотрудничество с режиссером, особенно потому, что он обещал ей заметную роль, пусть и короткую.

Также Балабанов напросился к ней в гости вместе с Сергеем Бодровым, чтобы главные персонажи познакомились до начала съемок. Эта встреча была необычной, но прошла очень хорошо. Бодров отметил, что ожидал от Ирины какого-то пафоса, но был приятно удивлен ее нормальностью.

На вопрос о том, каким был Сергей Бодров в обычной жизни, Ирина ответила, что он был очень сдержанным, воспитанным и скромным человеком, далеким от роли лидера.

Многие задаются вопросом, почему именно Салтыкову выбрали для роли в фильме Балабанова. Ирина и сама задала этот вопрос режиссеру до его ухода из жизни. Ответ был прост: "А кого еще?" Ирина оценила этот ответ и не стала копать глубже.

30 сентября 2023, 17:57
Ирина Салткова. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/globallookpress.com
Ютуб-канал "Света вокруг света"✓ Надежный источник

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