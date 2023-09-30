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Суббота 30 сентября

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Поргина пришла в ужас от детища Богомолова: Безобразие

Поргина пришла в ужас от детища Богомолова: Безобразие
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Людмила Поргина поделилась своим крайне отрицательным мнением о постановках режиссера Константина Богомолова, считая их "полным безобразием". В беседе со СМИ она поведала о своем негодовании.

Актриса выразила свое недовольство в отношении спектакля "Борис Годунов" в театре "Ленком". По ее мнению, подобное – неприемлемо. Артистка обвинила постановщиков в мещанстве и хамстве и помимо этого отметила, что в зале почти отсутствовала публика.

Негативный отзыв Поргина оставила и о спектакле "Иван Васильевич" в театре Миронова. Это детище режиссера она также охарактеризовала как "безобразие", заявив, что никакой интеллектуальной ценности оно в себе не несет.

Актриса призналась, что находится в шоке от работ режиссера Богомолова и напомнила, что в театре на Малой Бронной, где он получил возможность работать, в прошлом трудились настоящие гении. По мнению Поргиной, целью театра должно быть одухотворение человеческой души, а спектакли Богомолова этому никак не способствуют.

Недавно Александр Лазарев-младший также высказал недовольство работами Богомолова. По его мнению постановщик специально старается оскорбить как своих коллег, так и поклонников театра. Актер припомнил случаи некорректного поведения Богомолова в отношении сотрудников театра – в частности, историю, когда одну из артисток вынудили обнажиться на сцене. Он заявил, что подход Богомолова не соответствует классическому духу профессии.


30 сентября 2023, 15:53
Людмила Поргина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Абзац✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Богомолова перекосило рядом с Собчак

Художник Никас Сафронов.
Актриса Наталья Рудова.
Актриса Ингеборга Дапкунайте.
Создатель "Ералаша" Борис Грачевский.
Телеведущая Регина Тодоренко.
Актриса Софья Каштанова.
Актриса Любовь Аксенова.
Актер Александр Петров.
Руководитель коллектива "Хор Турецкого" Михаил Турецкий.
Константин Богомолов и Ксения Собчак.
Влюбленный режиссер строит рожицы телеведущей.
А та хохочет.
Режиссер Квентин Тарантино.
Актер Дмитрий Певцов.

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