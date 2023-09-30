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Суббота 30 сентября

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Билан взбудоражил зрителей шоу "Голос. Уже не дети" решением выгнать победительницу

Билан взбудоражил зрителей шоу "Голос. Уже не дети" решением выгнать победительницу
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"Голос. Уже не дети" – это музыкальное шоу, в котором участвуют молодые исполнители, уже зарекомендовавшие себя в программе "Голос. Дети". Это особый сезон, где собраны самые яркие участники прошлых лет.

В этот раз в роли наставника, помимо прочих звезд, оказался и Дима Билан. В прошлом выпуске шоу каждый из наставников сформировал свою команду, завершив этап прослушиваний. В свежей серии им нужно было выбрать двух исполнителей из своих команд, что должны были сойтись друг с другом в вокальном состязании. Дима Билан вынужден был сделать выбор между двумя девушками: Алисой Кожикиной и Ренатой Таировой.

Алиса некогда стала триумфатором первого сезона "Голос. Дети", но в новом проекте не сумела сыскать такого же успеха. Она сумела впечатлить жюри своим вокальным мастерством и артистизмом во время исполнения "Шагай" Полины Гагариной. Однако во втором куплете девушку подвел голос и дальше она уже не смогла вернуться к прежнему уровню исполнения.

Эта проблема не осталась незамеченной другими членами жюри. Полина Гагарина похвалила исполнение артистки, однако упрекнула за отсутствие оригинальности. В конечном итоге Дима Билан решил, что пройти в следующий этап больше заслуживает Рената Таирова и вынужден был прощаться с Алисой. После этого участница сильно расстроилась и не сдержала слез. Тем не менее, она смогла найти в себе силы и поблагодарила наставника за проведенную работу.

Этот случай – не первый конфликт в текущем сезоне "Голос. Уже не дети". Ранее громкий инцидент произошел с еще одним бывшим участником "Голос. Дети" – Рутгером Гарехтом. Молодой человек исполнил легендарную песню "Группа крови", но его бывшая наставница, Пелагея, отказалась поворачиваться к нему. Ни один из членов жюри не выбрал Рутгера, и тот отказался от прощальных объятий с Пелагеей. Ведущая Яна Чурикова попыталась поддержать Рутгера и призвала его не унывать, а рассмотреть этот момент как новый жизненный опыт.


30 сентября 2023, 14:29
Дима Билан. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Шоу "Голос. Уже не дети"✓ Надежный источник

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