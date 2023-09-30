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Суббота 30 сентября

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"Прислушайтесь к народу": россияне дали отпор сорвавшейся из-за критики Бородиной

"Прислушайтесь к народу": россияне дали отпор сорвавшейся из-за критики Бородиной
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Поклонники ответили телеведущей на ее обращение.

Ксения Бородина получила любовь и признание публики после того, как стала ведущей популярного шоу "Дом 2". Она проработала более семнадцати лет в программе. После этого она стала частым гостем в различных передачах на федеральных каналах.

Сейчас она развивает свой личный блог. Она любит общаться с поклонниками и делиться с ними самыми сокровенными мыслями. В последнее время многие обсуждают внешность звезды. На днях она опубликовала пост, где обратилась к своим подписчикам. В нем она обсуждает тему того, что никто не идеален. Она уверяет, что многих она вдохновляет, но есть 5% людей, которых не устраивает ее походка, рост, ноги.

"Запомните, вас не я не устраиваю, вас вы не устраиваете", – жестко обратилась к поклонникам Ксения Бородина.

Подписчики поспешили ответить на мысли телеведущей. Так, россияне дали отпор сорвавшейся из-за критики Ксении Бородиной. Многие посчитали, что телеведущей пора спуститься на землю, ведь она публичный человек и должна оправдывать свой статус.

"Не обижайтесь на критику, если решили стать знаменитостью...а прислушайтесь к народу и исправляйте недостатки", – написала одна из подписчиц.

Ранее "Дни.ру" писали, что Бородина после громкого развода рискует остаться одинокой навсегда.

30 сентября 2023, 02:15
Ксения Бородина. Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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