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Пятница 29 сентября

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Роман с брюнеткой: что происходит в личной жизни потерявшего жену Шаляпина

Роман с брюнеткой: что происходит в личной жизни потерявшего жену Шаляпина
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Что ждет Прохора Шаляпина в личной жизни и сможет ли артист найти свое счастье с ровесницей? На эти вопросы ответила парапсихолог Екатерина Билим.

По словам эксперта, в данный момент Шаляпин находится в поиске. Билим видит, что сейчас у него есть роман с девушкой брюнеткой. При этом данные отношения для обоих больше выгода. Возможно, это пиар-ход.

Специалист убеждена, что Шаляпин встретит женщину через два с половиной-три года. Не исключено, что он даже решится узаконить отношения, чего, кстати, артист боится. На самом деле он тяжело пережил утрату жены, а теперь старается заглушить эту боль через пагубные пристрастия.

В середине 2024 года его эмоциональное состояние ухудшится, ему будет необходима помощь, добавила Екатерина. Его опять начнут обсуждать и он в очередной раз обретет популярность на определенное время.


Ранее "Дни.ру" писали о том, что скоропостижная кончина последней супруги сильно ударила по Прохору Шаляпину. Он на время решил завязать с женщинами.

При этом музыкант хочет семью и детей. Из-за проблем с недвижимостью позволить себе этого не может. Сейчас он живет в двухкомнатной квартире, а для жены и потомства нужна более вместительная жилплощадь.

30 сентября 2023, 00:31
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кто из звезд не служил в армии: Галкин*, Киркоров, Шаляпин

Фото: City News Moskva / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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