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Воскресенье 3 сентября

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Муцениеце продолжает атаковать Прилучного через суд: чего она хочет?

Муцениеце продолжает атаковать Прилучного через суд: чего она хочет?
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Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись три года назад, но суды продолжаются до сих пор.

Расставание для пары было непростым. Особенно тяжело развод воспринимала актриса, которая надеялась, что со временем экс-супруг поймет, что она была главной женщиной его жизни и решит возобновить отношения. Но вместо этого Павел Прилучный пошел под венец с молодой актрисой Зепюр Брутян. Пара поженилась в мае прошлого года, а уже в апреле 2023-го у них появился сын Микаэль.

Агата Муцениеце продолжает атаковать Павла Прилучного в суде. На этот раз она требует возместить затраты на адвокатов, которых она привлекала, чтобы выписать экс-супруга из квартиры, оставшейся после развода ей. Сумма небольшая – всего 51 тысяча рублей, – но и ее звезда планирует выбить из бывшего мужа.

После развода артист забрал себе дом, а жене оставил четырехкомнатную квартиру на ст. м. "Речной вокзал". По словам Агаты Муцениеце, по вопросам имущества они вообще не ссорились и не делили его.

Стоит отметить, что у новой возлюбленной Павла Прилучного и его детей от предыдущего брака отличные отношения. Мия и Тимофей ездят отдыхать с семьей отца, а также проводят много времени с младшим братом. Зепюр Брутян часто делится снимками и видео детей Агаты Муцениеце в личном блоге и, судя по всему, без ума от них.

3 сентября 2023, 16:02
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
StarHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

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