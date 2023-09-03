Бородина задала оголившей грудь Собчак важный вопрос

Ксения Собчак в последнее время не стесняется эпатажных образов в одежде.

Раньше журналистка гордилась своей стройной фигурой, регулярно занималась спортом и в была адептом правильного питания. Однако в последнее время россияне стали замечать изменения во внешности теледивы. Сначала это связывали со второй беременностью, которую Ксения Собчак якобы пытается скрыть всеми силами.

Подобные разговоры журналистка не комментирует. Но, вероятно, она приняла изменениями в фигуре и решила радоваться плюсам, которые появились после набора веса. Особенно трансформация заметна в районе декольте.

И Ксения Собчак теперь не стесняется показывать грудь. В последнее время она уже несколько раз продемонстрировала "ложбинку греха", а в воскресенье опубликовала видео, в котором частично оголила прелести. На кадрах журналистка в черном топе поднимает руки, и в какой-то момент грудь практически вываливается в прорези на майке.

В комментариях многие удивились подобному контенту от Ксении Собчак, которая многие годы предпочитала более "закрытый" стиль в одежде. Не сдержалась и Ксения Бородина, которая решила задать заклятой подружке важный вопрос.

"Мне нравились твои жакеты и брючные костюмы. Какая муха тебя укусила?" – спросила ведущая шоу "Дом-2".

Ксения Собчак пока ничего не ответила экс-коллеге. Однако, зная ее характер, сомневаться не стоит: продолжение последует.