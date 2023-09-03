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Воскресенье 3 сентября

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"Сейчас там, где хотел быть": сын о смерти Глеба Панфилова

"Сейчас там, где хотел быть": сын о смерти Глеба Панфилова
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Глеб Панфилов скончался 26 августа, ему было 89 лет.

Режиссера похоронили рядом с женой, актрисой Инной Чуриковой. Вместе они прожили больше 50 лет.

Глеб Панфилов с трудом переживал уход любимой жены, которой не стало в начале года. Он так и не смог смириться с утратой, сильно сдал в последнее время и в итоге умер всего через 7 месяцев после супруги.

Единственный наследник пары Иван Панфилов, потерявший за год обоих родителей, мужественно справляется с утратой. Он считает, что теперь мама и папа вместе и рады этому, там, на небесах.

"Сейчас он явно там, где хотел быть — он хотел быть с мамой", – говорит Иван Панфилов.

Напомним, причиной смерти режиссера стал повторный инсульт. Вдовца госпитализировали в больницу им. Склифософского, и медики сделали все, чтобы вывести его из критического состояния. Последние дни Глеб Панфилов провел на ИВЛ, так как у него парализовало половину тела и начал развиваться левосторонний гемипарез. Увы, врачам не удалось помочь Глебу Панфилову.

Инну Чурикову режиссер называл музой и единственной любовью жизни. По его словам, для счастья ему не хватала именно ее, и когда они встретились, все встало на свои места.

3 сентября 2023, 12:44
Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
НТВ, "Ты не поверишь!"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Стаканы и вилки Инны Чуриковой передали в музей

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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