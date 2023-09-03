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Идеальный рецепт Софи Лорен: баклажаны пармиджано

Идеальный рецепт Софи Лорен: баклажаны пармиджано
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Роскошная кинозвезда поделилась кулинарным изобретением. В арсенале Софи Лорен много полезных блюд с необычным составом.

Итальянская актриса за свою жизнь попробовала бесчисленное разнообразие вкусной еды, а один овощной рецепт так полюбился ей, что теперь об этом знают люди по всему миру. Сохранять фигуру стройной, настроение бодрым, а желудок сытым Софи Лорен помогают баклажаны пармиджано.

Звезда готовит аппетитное кушанье много лет, и каждый раз оно удается на славу. Попробуем повторить за звездой Голливуда! В этом сезоне блюдо прекрасно подойдет к семейному столу. Берем на заметку рецепт Софи Лорен.

Ингредиенты

Баклажаны – 1 кг,

Репчатый лук – 1 штука,

Томатная паста или пюре – 700 граммов,

Сыр пармезан – 20 граммов,

Сыр моцарелла – 200 граммов,

Растительное масло – 200 мл,

Мука – 150 граммов.

Соль и свежая зелень – по вкусу.

Как готовить баклажаны пармиджано

Сначала нужно хорошенько помыть наши темно-фиолетовые плоды, а затем нарезать их кружочками. Ширина каждого ломтика баклажана – примерно полтора см. Следом погружаем их в холодную воду с щепоткой соли на полчаса, чтобы не были горькими.

Затем по мере высыхания кружочки обваливаем в муке и жарим с обеих сторон. Параллельно готовим соус, как предлагает Софи Лорен. Для него режем луковицу кубиками и обжариваем их на отдельной сковородке, туда же выливаем томатную пасту или пюре, по желанию солим и тушим несколько минут.

Смазываем маслом посуду для запекания. Кладем в нее наши измельченные баклажаны, которые так любит Софи Лорен, заливаем их соусом и посыпаем тертым сыром разных сортов.

Ставим емкость в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут. Готовое блюдо из баклажанов украшаем зеленью и накрываем стол. Приятного аппетита! Рецепт Софи Лорен к вашим услугам!

3 сентября 2023, 22:05
Софи Лорен. Фото: Kika Press/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

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