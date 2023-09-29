Настоящий спортсмен! Новое достижение Костомарова попало на видео

Сейчас, осенью 2023 года, это можно смело заявить безо всяких скидок. Роман Костомаров являет собой превосходный пример того, что для сильных духом людей нет ничего невозможного, любая проблема решаема и все невзгоды преодолимы. Хотя после того, как фигурист выписался из больницы с ампутацией голеней и кистей рук, пресса сперва писала о том, что он испытывает серьезные сложности с адаптацией.
Прямо скажем, ничего удивительного в этом нет. К счастью, рядом с Костомаровым всегда были его родные и близкие, включая любимую жену Оксану Домнину, которая на протяжении всей тяжелой болезни фактически не отходила от постели супруга. Благодаря поддержке окружающих и с Божьей помощью Роман быстро преодолел психологические проблемы, прошел физическую реабилитацию и стал набирать форму.
Сейчас Роман Костомаров с помощью протезов прыгает и бегает, а недавно он после долго перерыва наконец-то снова вышел на лед — к счастью, одному только Костомарову известно, какой спектр чувств он испытал в этот момент. А накануне фигурист выложил на свою страницу в соцсети видео, где он демонстрирует поклонникам свое очередное достижение в новом состоянии своего тела.
Настоящий спортсмен никогда не останавливается на достигнутом. Прыгал, бегал, катался на коньках? Пора поплавать! Очередное занятие, которому олимпийский чемпион учится заново — точнее, уже научился. Роман продемонстрировал способ плыть "дельфином" — по его словам, хороший для того, чтобы плыть без рук и в протезах.
"Пусть не быстро, но можно", — философски заметил Роман Костомаров.
Пожелаем прославленному спортсмену счастья и новых достижений, а всем остальным — быть столь же мужественными и целеустремленными, как Роман Костомаров. В наши дни, к сожалению, редко можно обнаружить такую жажду жизни.