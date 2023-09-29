Иван Ургант показался российской публике спустя долгое время

Последние месяцы шоумен предпочитал оставаться в тени. Однако в четверг Иван Ургант показался на публике.

28 сентября в Москве в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в павильоне "Форум" открылась 11-я международная ярмарка современного искусства Cosmoscow 2023. Одним из посетителей мероприятия стал Иван Ургант, долгое время не показывавшийся в публичном пространстве. Тот факт, что любимый в народе телеведущий находится в России, не может не радовать его поклонников.

Кроме звезды экрана, открытие выставки посетили генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, журналистка Ксения Собчак, музыкант Рома Зверь, актер Максим Виторган и многие другие.



В феврале 2022-го Первый канал резко сменил свой формат и начал практически 24 часа работать в информационном режиме, а развлекательные телепередачи исчезли из эфирной сетки — "Вечерний Ургант", одна из наиболее популярных программ "первой кнопки", не стал исключением.

Иван Ургант косвенно (путем неоднозначного жеста в одной из социальных сетей) осудил действия российских властей, после чего покинул страну. Многие были уверены, что телеведущий сбежал навсегда, а его программу закроют — несмотря на постоянные опровержения этих мыслей. Тем не менее, спустя некоторое время шоумен вернулся в Россию, однако "Вечерний Ургант" в эфир не вернулся.

Относительно недавно Первый канал вернул развлекательные передачи в сетку вещания, но вечернего шоу Ивана Урганта среди них так и нет. Какое-то время ходили слухи о ее скором возвращении, и даже публиковались якобы фотографии из студии. Однако на сегодняшний день речи об этом не ведется.