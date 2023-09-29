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Пятница 29 сентября

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Иван Ургант показался российской публике спустя долгое время

Иван Ургант показался российской публике спустя долгое время
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Последние месяцы шоумен предпочитал оставаться в тени. Однако в четверг Иван Ургант показался на публике.

28 сентября в Москве в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в павильоне "Форум" открылась 11-я международная ярмарка современного искусства Cosmoscow 2023. Одним из посетителей мероприятия стал Иван Ургант, долгое время не показывавшийся в публичном пространстве. Тот факт, что любимый в народе телеведущий находится в России, не может не радовать его поклонников.

Кроме звезды экрана, открытие выставки посетили генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, журналистка Ксения Собчак, музыкант Рома Зверь, актер Максим Виторган и многие другие.

В феврале 2022-го Первый канал резко сменил свой формат и начал практически 24 часа работать в информационном режиме, а развлекательные телепередачи исчезли из эфирной сетки — "Вечерний Ургант", одна из наиболее популярных программ "первой кнопки", не стал исключением.

Иван Ургант косвенно (путем неоднозначного жеста в одной из социальных сетей) осудил действия российских властей, после чего покинул страну. Многие были уверены, что телеведущий сбежал навсегда, а его программу закроют — несмотря на постоянные опровержения этих мыслей. Тем не менее, спустя некоторое время шоумен вернулся в Россию, однако "Вечерний Ургант" в эфир не вернулся.

Относительно недавно Первый канал вернул развлекательные передачи в сетку вещания, но вечернего шоу Ивана Урганта среди них так и нет. Какое-то время ходили слухи о ее скором возвращении, и даже публиковались якобы фотографии из студии. Однако на сегодняшний день речи об этом не ведется.

29 сентября 2023, 21:24
Иван Ургант. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Газета.ру✓ Надежный источник

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Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вячеслав Макаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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