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Пятница 29 сентября

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Творения покойного Зайцева уходят с молотка за копейки: что и почем?

Творения покойного Зайцева уходят с молотка за копейки: что и почем?
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На аукционе русского и западноевропейского искусства представлено несколько работ именитого модельера. Вячеслав Зайцев, наверное, и не вспомнил бы, что когда-то нарисовал эти картины.

29 сентября в аукционном доме "Художественный" в шесть вечера стартовал аукцион русского и западноевропейского искусства. Разнообразие представленных экспонатов поражает своим размахом, здесь присутствуют как примеры иконописи XVII века, так и работы импрессионистов. Встречается и кубизм образца XX века. Любопытно, что на торги выставлено и несколько работ покойного модельера Вячеслава Зайцева.

Это интересно по большей части тем, что никакой информации об этом нигде даже не проскакивало: судя по всему, рисунки легендарного кутюрье хотели реализовать по-тихому, но задумка не удалась.

Вниманию покупателей предлагается три работы графика, судя по всему, черновых, но от этого не менее ценных. Все они датируются 1970-ми годами и представлены под номерами лотов 210, 211 и 212. Примечательно, что на двух указаны точный год — 1973-й — и подписи: "Другу Ване" и "С теплотой душевной".


Речь идет о карандашном рисунке "Обнаженная", за которую просят 27 тысяч рублей, об акварельном эскизе костюма за 20 тысяч рублей и о монотипии "Пейзаж с фигурой" за 14 тысяч рублей. Остается только дивиться тому, насколько маленькую начальную цену назначили работам модельера, знаменитого на весь мир. Можно сказать, отдают за копейки, поскольку работы Вячеслава Зайцева бесспорно бесценны.

29 сентября 2023, 20:34
Вячеслав Зайцев. Фото: © Anatoly Lomokhov/Global Look Press/globallookpress.com
artistic-auction.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Экзотика по-русски: мода Вячеслава Зайцева прижилась далеко за МКАД

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