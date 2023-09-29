Слава вычеркнула Малахова из своей жизни: Андрей, тебе не стыдно?

Этим летом певица Анастасия Сланевская, более известная как Слава, серьезно повздорила с хирургом Тимуром Хайдаровым, и телеведущей Андрей Малахов встал на его защиту. Артистка смертельно обиделась на журналиста, с которым дружила много лет.

Исполнительница хита "Одиночество" вспоминает, что еще недавно была в очень хороших отношениях со звездой "России-1". Теперь она взывает к потаенным уголкам его души, где, возможно, осталась хоть пара граммов совести — по словам Славы, Андрей Малахов очень грязно преподнес ее конфликт с пластическим хирургом.

"Андрей, тебе не стыдно?" — сокрушается певица, вычеркнувшая телеведущего из своей жизни.

Артистка подала иск на Тимура Хайдарова этим летом. В документе она обвиняла хирурга в том, что он некачественно провел ей операцию по увеличению груди и в итоге изуродовал ее. Занятно, что Слава далеко не первая клиентка врача, уже ставшего медийной личностью из-за скандалов: против него развязали настоящую информационную войну многочисленные клиентки во главе с Любовью Успенской.

Еще более любопытно, что ярым почитателем мастерства или чего-то еще Тимура Хайдарова является Филипп Киркоров. Он регулярно приходит в гости различных ток-шоу, где уверяет всех, что хирург — истинный мастер своего дела. Певец до сих пор пребывает в восторге от преображений, которые сотворил с ним Хайдаров, а информацию о некачественных операциях называет враньем. На днях он повторил эти слова в эфире "России-1" на программе "МАЛАХОВ".