Скандал в шоу-бизнесе: "грязная" тайна может уничтожить репутацию Киркорова

Конфликт, в который ввязался народный артист Филипп Киркоров, может выйти ему боком.

Скандал в российском шоу-бизнесе вокруг деятельности пластического хирурга Тимура Хайдарова лишь набирает обороты, хотя длится уже порядка месяца. Певицы Слава и Любовь Успенская, называющие себя пострадавшей стороной, продолжают вываливать неудобную для специалиста "правду". Достается и Филиппу Киркорову, который всяческий защищает пластического хирурга, подарившего ему новое тело.

Посмотрев очередное "оправдательное" интервью Хайдарова, Слава вышла из себя и, не выбирая выражений, напала на специалиста, а также на Киркорова. Певица пообещала выдать "грязные" тайны как Тимура, так и Филиппа. И неудобная правда, по словам артистки, уничтожит их репутацию навсегда. "Это такая грязь!", – кричит исполнительница хита "Одиночество" в новом видео, которое опубликовала в популярной социальной сети.

Но что же за "грязные" тайны хранит Киркоров, о которых знает Слава? Пока остается лишь догадываться. Певица не назвала условие, при котором раскроет всю правду о личной жизни 56-летнего народного артиста.

Ранее Слава заявила, что Филипп Киркоров тоже пострадал от рук Тимура Хайдарова. Подробнее об этом писали "Дни.ру".