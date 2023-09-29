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Пятница 29 сентября

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Варнава шокировала интимным признанием: Не люблю заниматься сексом

Варнава шокировала интимным признанием: Не люблю заниматься сексом
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В недавней беседе с журналистами актриса Екатерина Варнава ответила на небольшой блиц. В ходе опроса звезда экрана шокировала одним из ответов.

Екатерина Варнава призналась, что вдохновляется своей матерью, что не может не радовать. На вопрос, в какую бы эпоху отправилась артистка, если бы могла перемещаться во времени, она не задумываясь назвала XVII век — любопытно, с потолка ли была взята цифра, или девушку интересует что-то конкретное из эпохи дворцовых переворотов или даже Смуты. Может быть, она хотела бы заменить Марину Мнишек в роли жены Лжедмитрия?

Среди любимых блюд Варнава с ходу назвала кофе и сыр, подчеркнув при этом, что среди напитков в фаворе все-таки шампанское. Когда же у нее спросили о любимых актере и актрисе, звезда Comedy Woman быстро сказала: "Юра Чурсин" (он исполнил роль мужа главной героини сериала, которую и сыграла Варнава), а потом несколько задумалась:

"Фаина Раневская. Вот так-то". Сложно не одобрить такой прекрасный выбор.

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Идеальным местом для свидания Екатерина Варнава, опять же, с ходу назвала Шотландию. Единственный момент, который заставил актрису по-настоящему задуматься — просьба поведать публике какой-нибудь свой секрет. Комикесса закатила глаза, после чего четко произнесла:

"Мой секрет? Я не люблю заниматься сексом". Окружающие были огорошены.

Видимо, Екатерина Варнава настолько счастлива в личной жизни, что ей не нужен не только секс, но и вообще ничего больше, ведь когда у нее спросили, какие бы желания она загадала золотой рыбке, та в ответ проронила: "Плыви, милая".


29 сентября 2023, 17:14
Екатерина Варнава. Фото: © Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/globallookpress.com
Звездач✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кто из российских звезд променял семью на карьеру

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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