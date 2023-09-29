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Пятница 29 сентября

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Как старик: пристрастиям "нудноватого" мужа Кудрявцевой нашли простое объяснение

Как старик: пристрастиям "нудноватого" мужа Кудрявцевой нашли простое объяснение
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Почему супруг Леры Кудрявцевой по своему образу жизни кажется старше телеведущей, объяснила известная певица.

Недавно Лера Кудрявцева имела неосторожность пожаловаться на своего мужа Игоря Макарова, который моложе ее на 15 лет. По словам телезвезды, ее супруг – домосед. Мол, тому ничего не нужно, не хочет никуда ходить. Знаменитость назвала возлюбленного "нудноватым". "В нашей паре он старик", – посмеялась 52-летняя блондинка. И поэтому разница в возрасте является лишь цифрами и ничем больше, убеждена ведущая шоу "Секрет на миллион".

Певица Ольга Лотнер же считает, что разница в возрасте – это не просто цифры. По словам исполнительницы, чаще всего это все же имеет значение, пусть и не колоссальное. "Скорее, здесь про характер человека, и это вряд ли можно назвать "старческими" повадками. Все люди по натуре своей и интересам разные, кто-то в довольно зрелом возрасте хочет веселиться, ходить по клубам и вести очень активный образ жизни. Кому-то это не было интересно и в 20", – сказала собеседница "Дни.ру".

То есть ничего предосудительного в так называемых пристрастиях Игоря Макарова нет. "В отношениях главное, чтобы людям было комфортно вместе, часто противоположности притягиваются", – добавила Лотнер. То есть Лера Кудрявцева и ее супруг являются разными людьми, но в данном случае это плюс.

Фото: из личного архива Ольги Лотнер

29 сентября 2023, 17:03
Лера Кудрявцева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Кудрявцева, Киркоров: Безвкусно одетые звезды российского шоу-бизнеса

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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