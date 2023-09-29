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Пятница 29 сентября

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82-летний актер Валентин Голубенко экстренно госпитализирован

82-летний актер Валентин Голубенко экстренно госпитализирован
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Заслуженный артист РФ Голубенко попал в реанимацию.

Актер советского и российского театра и кино Валентин Голубенко находится в реанимации.

Как сообщает Пятый канал, 82-летний актер Валентин Голубенко экстренно госпитализирован по причине прогрессирующего поражения головного мозга. У артиста диагностирована дисциркуляторная энцефалопатия. На фоне имеющихся хронических заболеваний состояние актера тяжелое. Медики продолжают оказывать помощь и бороться за его жизнь.

Голубенко известен по многочисленным ролям в советских и российских фильмах и сериалах. После окончания Харьковского театрального института он стал актером Севастопольского театра Черноморского Флота.

С середины 60-х годов стал появляться в небольших ролях в кино. После этого у него произошел конфликт с начальником одного из отделов "Мосфильма", но позже актер все же вернулся на съемочную площадку.

Он известен участием в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Юность Петра", "Вам и не снилось", "Кин-дза-дза!", "Гардемарины, вперед!", "Мастер и Маргарита", "Граница. Таежный роман", "Азазель", "Знахарь" и другие.

29 сентября 2023, 15:05
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19

Тим Брук-Тейлор. Фото: commons.wikimedia.org/Ed g2s (CC BY-SA 4.0)
Надежда Бабкина. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Янина Бугрова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Том Хэнкс и Рита Уилсон. Фото: Li Ying/Xinhua/www.globallookpress.com
Татьяна Навка. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Влад Соколовский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Джон Прайн. Фото: Dd1/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Олег Васильев. Фото: commons.wikimedia.org/Bundesarchiv, Bild (CC BY-SA 3.0 de)
Анита Цой. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Джо Диффи. Фото: Debby Wong/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пинк. Фото: ImagePressAgency/face to face/www.globallookpress.com
Марк Блум. Кадр из фильма &quot;Крокодил Данди&quot; (1986)
Ольга Куриленко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Анатолий Трушкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристофер Хивью . Фото: HBO/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Рэйчел Мэтьюз. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Ли Фьерро. Кадр youtube.com
Идрис Эльба. Фото: Christoph Hardt/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Ганвест. Фото: instagram.com/realgunwest
Микель Артета. Фото: Steve McCormick/imago sportfotodienst/www.globallookpress.com
Борис Корчевников. Кадр youtube.com
Дмитрий Страхов. Фото: Thomas Frey/dpa/www.globallookpress.com
Руди Гобер. Фото: He Changshan/Xinhua/www.globallookpress.com
Каллум Хадсон-Одои. Фото: COLORSPORT/DANIEL BEARHAM/www.globallookpress.com
Эндрю Джек. Кадр youtube.com
Мария Тереза Бурбон-Пармская. Фото: Albert Nieboer/dpa/www.globallookpress.com
Софи Грегуар-Трюдо. Фото: Claudio Santisteban/dpa/www.globallookpress.com
Надин Доррис. Фото: Simon Ford/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Ирене Монтеро. Фото: Alvaro Hurtado/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пабло Иглесиас. Фото: Cezaro De Luca/dpa/www.globallookpress.com
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Питер Даттон. Фото: commons.wikimedia.org/Australian Embassy Jakarta
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Масуме Эбтекар. Фото: Ahmed Halabisaz/Xinhua/www.globallookpress.com
Евангелос Маринакис. Фото: Lato Klodian/imago sportfotodienst/www.globallookpress.com
Энди Коэн. Фото: ImagePressAgency/face to face/www.globallookpress.com
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Адам Шлезингер. Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Галина Боб. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
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Оксана Пушкина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Мария Погребняк и Павел Погребняк. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эмин Агаларов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мария Ивакова. Фото: PK connection/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Пласидо Доминго. Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/www.globallookpress.com
Борис Акунин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Лещенко. Фото:Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Борис Джонсон. Фото:Annegret Hilse / SVEN SIMON/www.globallookpress.com
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