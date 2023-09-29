Издевался над актерами: Лазарев рассказал о жестких методах работы Богомолова

Артист пожаловался на популярного режиссера из-за того, что тот измывался над своими подчиненными.

Константин Богомолов является одним из самых популярных режиссеров в российском кинематографе. Более того, его постановки в театрах собирают огромное количество зрителей. Ни для кого не секрет, что супруг Ксении Собчак отличается от других режиссеров своим новаторством и необычным подходом в работе с артистами.

Александр Лазарев служит "Ленкому" более тридцати лет. За это время в стенах его любимого заведения происходило многое, но есть то, что задело актера больше всего. Однажды Константин Богомолов пришел в государственный театр интерпретировать классические произведения "Борис Годунов" и "Князь" на свой лад.

Правда, народному актеру не понравился подход популярного режиссера. Александр Лазарев рассказал о жестких методах работы Константина Богомолова. Артист поделился, что в одной из сцен тот приказал актрисе из постановки раздеться, далее сесть на решетку и детским голосом рассказывать о менструации.

Как сообщает Общественная служба новостей, Александр Лазарев отметил, что такое отношение непозволительно не только в сторону актеров, но и к театру, классике. Константин Богомолов издевался над актерами. Артист считает, что режиссер будто просто хотел обидеть коллег по цеху, зрителя и перевернуть пьесу.

Ранее "Дни.ру" писали, что пьяная экс-любовница Богомолова закатила истерику на похоронах.