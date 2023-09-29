Сафронов сравнил памятник Моисееву с монументами погибших в 90-е криминальных авторитетов

На Троекуровском кладбище открыли памятник Борису Моисееву. Трехметровая скульптура выполнена из бронзы. Монумент пришелся по душе далеко не всем поклонникам.



Народный художник России Никас Сафронов перечислил как главные недостатки монумента, так и его достоинства. Творец не стал резко критиковать работу скульптора. Он счел достойным тот факт, памятник вообще появился на могиле Моисеева, да еще и в соответствиями с традициями.

При этом Сафронов понимает, почему памятник у людей вызывает вопросы. Сходство с реальным Борисом художник счел сомнительным, передает телеканал "360". "Скульптор хотел показать его в танце, но это не считывается", — уверенно подмечает Никас.

По мнению Сафронова, монумент довольно стандартен. Он добавил, что подобных памятников было много на могилах и чиновников, и людей, которые погибали в разборках еще в далекие 90-е.

Сафронов считает, что когда человек берется за создание классического памятника, он должен точно передать внешность и, желательно, характер изображенного "героя". Он привел в качестве примера памятник Пушкину на Пушкинской площади, Достоевскому у Библиотеки Ленина или Ростроповичу в Брюсовом переулке.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Алла Пугачева приняла участие в открытии памятника Борису Моисееву. Примадонна не спонсировала установку памятника, но вложилась душой. По словам директора Моисеева, она давала ценные советы и в итоге подготовила для россиян подарок на годовщину смерти певца.