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Пятница 29 сентября

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Даня Милохин планирует провести бой с братом Хабиба Нурмагомедова

Даня Милохин планирует провести бой с братом Хабиба Нурмагомедова
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Популярный блогер готовится принять участие в чемпионате по смешанным единоборствам.

Популярный блогер, несмотря на свой отъезд из России, остается у всех на виду. Как известно, почти год назад Даня Милохин покинул родные земли. Правда, его переезд за границу сопровождался громкими скандалами. Он сорвал съемки шоу "Ледниковый период".

К слову, недавно парень пытался вернуться в Россию. Но ему здесь оказались вовсе не рады. Многие общественные деятели почти сразу отреагировали на приезд блогера. Они просили призвать молодого человека в армию. Через несколько часов после этих новостей Даня Милохин покинул родные земли.

В недавнем интервью на YouTube-канала "Мадонна Мур" молодой человек признался, что хочет теперь иметь не только статус блогера, но и стать профессиональным бойцом. Сейчас он отдает делу все свои силы, более того, его намерение очень серьезны. Даня Милохин сообщил, что планирует провести бой с братом знаменитого бойца Хабиба Нурмагомедова.

"Мне хочется в UFС. Я хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб Нурмагомедов аплодировал мне стоя, когда я выиграю", – цитирует блогера 360.

Ранее "Дни.ру" писали, что сбежавший за границу Милохин обратился к россиянам.

29 сентября 2023, 10:21
Даня Милохин. Дмитрий Рогулин/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Ютуб канал Мадонна Мур✓ Надежный источник

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