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Пятница 29 сентября

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Возросшие гонорары российских звезд не дают покоя уехавшим

Возросшие гонорары российских звезд не дают покоя уехавшим
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Гонорары звезд российского шоу-бизнеса продолжают расти. И вот почему.

Где родился, там и пригодился – гласит народная мудрость. И ведь не зря же. Доказано – работает. Звезды российской поп-сцены могут похвастаться растущими гонорарами. Однако, не все.

Те, которые живут в России и выступают на отечественной сцене сейчас катаются как сыр в масле. Статистика говорит сама за себя: Леонид Агутин удвоил сумму за свой выход – до пяти миллионов рублей. У певицы Полины Гагариной ценник за выступление возрос более чем в два раза – до девяти миллионов рублей, рэпер Баста просит за корпоратив с его участием до восьми миллионов – по сообщениям телеканала "Царьград".

И тенденция сохраняется: гонорары звезд российского шоу-бизнеса продолжают расти. В чем причина?

Все просто. Покинувшие родину певцы, певицы, артисты и иные творческие единицы освободили пространство для работы тех, кто любит свою страну.

Возросшие гонорары российских звезд не дают покоя уехавшим. И это неудивительно.

Ведь известные в России селебрити сложно опознаваемы в других странах. Ниши шоу-бизнеса там уже заняты своими артистами. И, похоже, что русскоязычных звезд там мало кто ждет и готов оплачивать их выступления.

Известно, что доходы многих покинувших Россию знаменитостей оставляют желать лучшего.

Так, например, иноагент Галкин* зарабатывает сейчас в три раза меньше, чем ранее. И его доходы, скорее всего продолжать падать, по заявлениям промоутеров. Об этом ранее писали "Дни.Ру".

*Максим Галкин признан в России иностранным агентом.

29 сентября 2023, 04:23
Телеканал "Царьград"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Хаматова, Пугачева, Виторган: кто спешно покинул Россию на фоне спецоперации на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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