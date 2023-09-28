Сын Фриске и Шепелева становится частью шоу-бизнеса: смотрим видео

Сам шоумен не слишком часто появляется на подобных мероприятиях, не являясь любителем светских сборищ, однако премьеру "Плаксы" он пропустить не смог и все-таки пришел на Арбатскую площадь в старейший кинотеатр Москвы — "Художественный". Дмитрия Шепелева сопровождал Платон, 10-летний сын от Жанны Фриске.
Стараясь обеспечить своему ребенку нормальную жизнь, Шепелев закономерно пытался свести его публичную жизнь, не допуская внимания прессы и объективов — по крайней мере, по возможности. И в общем-то, в целом это ему удавалось: лишь в 2019 году Платон засветился в компании отца и Екатерины Тулуповой на премьере постановки Цирка Дю Солей "Торук — Первый полет", вдохновленной "Аватаром" Джеймса Кэмерона.
Однако сын растет, и пришла пора выводить его в свет. Относительно недавно Дмитрий Шепелев завел ему аккаунт в одной очень известной, но запрещенной социальной сети, куда парень выкладывает фотографии с занятий спортом и музыкой. Подписчики поражены, насколько Платон внешне похож на маму, Жанну Фриске. Сейчас, на премьере, это впечатление только усилилось, ведь люди смогли наблюдать его вживую, а не с экранов смартфонов.
Так медленно, но верно сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева становится частью шоу-бизнеса, что, конечно, не вызывает никакого удивления, ведь мальчик растет в творческой семье, а его покойная мама была очень популярной певицей.