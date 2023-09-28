Сын Фриске и Шепелева становится частью шоу-бизнеса: смотрим видео

Долгое время Дмитрий Шепелев старался оградить Платона от внимания прессы. Однако вчера телеведущий привел отпрыска на премьеру сериала.

Сам шоумен не слишком часто появляется на подобных мероприятиях, не являясь любителем светских сборищ, однако премьеру "Плаксы" он пропустить не смог и все-таки пришел на Арбатскую площадь в старейший кинотеатр Москвы — "Художественный". Дмитрия Шепелева сопровождал Платон, 10-летний сын от Жанны Фриске.

Стараясь обеспечить своему ребенку нормальную жизнь, Шепелев закономерно пытался свести его публичную жизнь, не допуская внимания прессы и объективов — по крайней мере, по возможности. И в общем-то, в целом это ему удавалось: лишь в 2019 году Платон засветился в компании отца и Екатерины Тулуповой на премьере постановки Цирка Дю Солей "Торук — Первый полет", вдохновленной "Аватаром" Джеймса Кэмерона.

Однако сын растет, и пришла пора выводить его в свет. Относительно недавно Дмитрий Шепелев завел ему аккаунт в одной очень известной, но запрещенной социальной сети, куда парень выкладывает фотографии с занятий спортом и музыкой. Подписчики поражены, насколько Платон внешне похож на маму, Жанну Фриске. Сейчас, на премьере, это впечатление только усилилось, ведь люди смогли наблюдать его вживую, а не с экранов смартфонов.

Так медленно, но верно сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева становится частью шоу-бизнеса, что, конечно, не вызывает никакого удивления, ведь мальчик растет в творческой семье, а его покойная мама была очень популярной певицей.