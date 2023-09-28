Дала повод для сплетен: жена оставила Диброва и улетела за пределы России

О том, что в семье известного телеведущего все не так безоблачно, как это преподносят супруги, в Сети говорят уже давно. Сам Дмитрий Дибров, к слову, на днях был замечен в компании юной красотки, тиктокерши Юлии Гаврилиной.

Они пришли вместе на презентацию приложения "VK видео", шоумен был очень галантен и не давал скучать блондинке. 30-летняя супруга Дмитрия Диброва же, в свою очередь, не отстает от мужа и в отрыве от него летает по России и за ее пределами. К примеру, в конце лета она в компании своих детей посетила Турцию, а совсем недавно летала с подругами в Санкт-Петербург.

Сейчас же Полина Диброва продолжает свой туризм — судя по записям на ее странице в социальной сети, она находится в Грузии, чем очень довольна. То есть девушка оставила своего супруга на время одного. Жена телеведущего выложила несколько фотографий с курорта и снабдила их восторженной подписью.

"Прекрасная Грузия меня пленила", — восхищена Полина.

Полина является четвертой супругой Диброва. Что примечательно, именно четвертый брак стал для телеведущего самым долгоиграющем: недавно пара отметила четырнадцатилетние отношений, благодаря которым родились три сына — Александр, Федор и Илья. У самого Дмитрия есть еще дети от других браков — сын Денис и дочь Лада.

Познакомился с Полиной Дмитрий Дибров на конкурсе красоты, в котором она принимала участие — в тот момент ей было меньше 18 лет. Мужем и женой пара стала в 2009 году, а на следующий год у них родился ребенок.

Напомним, не так давно Полина Диброва пережила хирургическое вмешательство — девушка увеличила себе грудь. До недавнего времени семья считалась образцовой парой в мире российских селебрити — на многочисленных мероприятиях пара всегда появлялась вместе. Но сейчас супруги дают поводы для сплетен, проводя время отдельно друг от друга.