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Четверг 28 сентября

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Какую ошибку совершила забеременевшая четвертым Костенко: ответил врач

Какую ошибку совершила забеременевшая четвертым Костенко: ответил врач
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Несколько месяцев назад модель увеличила грудь, а недавно выяснилось, что она беременна. Теперь Анастасия Костенко должна быть очень внимательна к сигналам своего тела.

Операцию по увеличению груди жена Дмитрия Тарасова сделала еще в мае, а на днях объявила, что вскоре родит четвертого ребенка. Пластика, к слову, обошлась в два миллиона рублей — и сама Анастасия Костенко, и ее муж мечтали вернуть ее груди первоначальное состояние — до того, как девушка родила троих детей.

Ради операции Анастасии пришлось лететь в Дубай, и поездка полностью оправдалась: работой хирурга довольны как сама обладательница новой груди, так и обладатель обладательницы новой груди Дмитрий Тарасов. Разумеется, результаты пластики оценили и интернет-пользователи, однако после объявления о беременности выразили опасения за фигуру Костенко — с ними согласна и пластический хирург Мария Баллини.

По ее словам, скачки гормонов и то, что за ними следует, несут в себе серьезный риск для внешнего вида груди, так как операция была проведена совсем недавно. Ведь Анастасия Костенко в результате так или иначе и наберет вес, и молочные железы у нее увеличатся. Баллини с сожалением указывают на высокую вероятность того, что после родов модели потребуется новая операция.

Кстати говоря, многие пользователи соцсети уверены, что операция была сделана по настоянию мужа — люди припоминают, что о подобных желаниях Дмитрия Тарасова рассказывала его экс-супруга Ольга Бузова, и она почти пошла у него на поводу, отказавшись буквально перед самой операцией. Впрочем, Анастасия Костенко утверждает, что не верит в слова ведущей ТНТ и пластику сделала по собственному желанию.

28 сентября 2023, 17:31
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: © FC Lokomotiv/Global Look Press/globallookpress.com
Woman.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Красивая история любви Тарасова и Костенко

Дмитрий Тарасов далеко не сразу после разрыва с Ольгой Бузовой обнародовал Анастасию Костенко.
Футболист ратовал за то, чтобы подробности его частной жизни были не афишированы. Но не получилось.
Спортсмен регулярно выводил избранницу в свет.
Дмитрий и Анастасия радовали глаз фанатов.
В декабре влюбленные отправились на Мальдивы.
Именно там Дмитрий сделал предложение Анастасии.
Влюбленные весело проводили время.
Затем пара отправилась в Дубаи.
В начале января Тарасов и Костенко расписались.
Анастасия оказалась верующей девушкой.
Поэтому уже в конце января Костенко и Тарасов обвенчались.
А затем отправились отмечать в банкетный зал одного из московских отелей.

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