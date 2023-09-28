Фанаты плачут: умерла звезда "Гарри Поттера"

Скончался британский актер Майкл Гэмбон, сыгравший роль профессора школы чародейств и волшебства "Хогвартс" Альбуса Дамблдора. Об этом сообщает URA.ru. По словам родных, он умер в больнице, куда попал из-за пневмонии.

"Царьград" напоминает: актер прожил 82 года, пять из которых он посвятил знаменитой франшизе о мальчике-волшебнике с непростой судьбой. Майкл Гэмбон впервые появился в третьей части "Гарри Поттера". Он заменил Ричарда Харриса, который скончался вскоре после съемок второго фильма, отмечает "Радио 1".

Для истинных фанатов фильмов и книг про Гарри Поттера это известие наверняка стало поводом для слез, ведь Майкл Гэмбон стал неотъемлемой частью этой кинематографической вселенной.