"Доиграла крупный план и поехала в больницу": что произошло с Кристиной Асмус

Съемочная группа была уверена, что в кадр Кристина Асмус не выйдет.

Только звезда российского кино выписалась из больницы после перенесенного ротавируса, как ее постигла новая неудача. Кристина Асмусснова оказалась в больнице. По этому поводу на одной из своих страниц в соцсети она выложила пост с большим количеством нелитературных выражений, где в ярких красках описала сложившуюся ситуацию.

"Доиграла крупный план и поехала в больницу", – посетовала она.

Что произошло с Кристиной Асмус?

Как выяснилось, на съемках фильма в Выборге девушка получила перелом. Съемочная группа была уверена, что в кадр актриса не выйдет: она не рассчитала прыжок и приземлилась на подвернутую ногу. К сожалению, травма серьезная, требуется операция.

35-летняя Асмус пожаловалась, что ранее все ее планы были расстроены из-за инфекции, а теперь настигла другая беда. Подписчики сочувствуют и всячески пытаются поддержать ее в комментариях.

Но некоторые делятся домыслами, что сложившаяся ситуация могла возникнуть неспроста.

Ранее Кристина Асмус очень едко отозвалась о скорой женитьбе Александра Петрова. Видимо, ей стало обидно за свою давнюю подругу Стасю Милославскую, на которой Петров так и не женился, а предпочел связать себя узами брака с совершенно неизвестной публике девушкой Викторией. И после объявления о торжестве бывшая жена Гарика Харламова очень однозначно выразила свое мнение по этому поводу, разместив на своей странице в соцсети черный квадрат.

Случайность или злой рок, о котором все говорят? Неизвестно.

Все поклонники выражают надежду о скором выздоровлении девушки и надеются, что Кристина Асмус в ближайшее время вернется к работе.