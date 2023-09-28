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Четверг 28 сентября

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"Доиграла крупный план и поехала в больницу": что произошло с Кристиной Асмус

"Доиграла крупный план и поехала в больницу": что произошло с Кристиной Асмус
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Съемочная группа была уверена, что в кадр Кристина Асмус не выйдет.

Только звезда российского кино выписалась из больницы после перенесенного ротавируса, как ее постигла новая неудача. Кристина Асмусснова оказалась в больнице. По этому поводу на одной из своих страниц в соцсети она выложила пост с большим количеством нелитературных выражений, где в ярких красках описала сложившуюся ситуацию.

"Доиграла крупный план и поехала в больницу", – посетовала она.

Что произошло с Кристиной Асмус?

Как выяснилось, на съемках фильма в Выборге девушка получила перелом. Съемочная группа была уверена, что в кадр актриса не выйдет: она не рассчитала прыжок и приземлилась на подвернутую ногу. К сожалению, травма серьезная, требуется операция.

35-летняя Асмус пожаловалась, что ранее все ее планы были расстроены из-за инфекции, а теперь настигла другая беда. Подписчики сочувствуют и всячески пытаются поддержать ее в комментариях.

Но некоторые делятся домыслами, что сложившаяся ситуация могла возникнуть неспроста.

Ранее Кристина Асмус очень едко отозвалась о скорой женитьбе Александра Петрова. Видимо, ей стало обидно за свою давнюю подругу Стасю Милославскую, на которой Петров так и не женился, а предпочел связать себя узами брака с совершенно неизвестной публике девушкой Викторией. И после объявления о торжестве бывшая жена Гарика Харламова очень однозначно выразила свое мнение по этому поводу, разместив на своей странице в соцсети черный квадрат.

Случайность или злой рок, о котором все говорят? Неизвестно.

Все поклонники выражают надежду о скором выздоровлении девушки и надеются, что Кристина Асмус в ближайшее время вернется к работе.

28 сентября 2023, 17:03
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус

Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Асмус . Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Асмус . Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Гарик Харламов. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com

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