"С сердцем плохо": Михалкову пришлось просить прощение у Мордюковой

Популярный режиссер однажды довел актрису до слез на съемках фильма.

Знаменитый режиссер получил любовь и признание благодаря многим своим картинам. Среди них "Несколько дней из жизни Обломова", "Раба любви", "Родня". Кстати, последняя является не только популярной, но одной из самых скандальных в жизни Никиты Михалкова. Несмотря на то, что прошло более сорока лет после выхода фильма на экраны, многие моменты со съемок всплывают до сих пор.

Недавно стало известно, что во время съемочного процесса Никита Михалков поругался с Нонной Мордюковой. Оказалось, что причиной ссоры стало то, что знаменитый режиссер попросил актрису сниматься без парика. Однако на такие условия артистка согласилась не сразу, а лишь только после угроз.

Как оказалось, ссора из-за образа была не единственной во время съемок фильма "Родня". В одном из эпизодов Нонне Мордюковой нужно было сказать только одну фразу: "Эх ты!". Но у нее не получалось сделать это так, как просил режиссер. После нескольких неудачных дублей у нее сдали нервы и она ушла с площадки. Никита Михалков попросил ее вернуться.

"Я тебя оскорбляю, ты рыдаешь, у тебя с сердцем плохо… ты представь, насколько все ужасно то, что я с тобой делаю", – цитирует 360 обращение режиссера к актрисе.

После этого Никите Михалкову пришлось просить прощение у Нонны Мордюковой. Он попросил в последний раз произнести нужные слова. В итоге, этот дубль стал не только последним, но и лучшим.

Ранее "Дни.ру" писали, что на картине 19 века был найден двойник Никиты Михалкова.