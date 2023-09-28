Уехавшей из России Пугачевой не хотят платить за концерты

Алла Борисовна не получит 350 тысяч евро.

Примадонна российского шоу-бизнеса оценивает свой талант довольно неслабо. За одно выступление Пугачева просит 36 миллионов рублей на наши российские.

И вот что интересно.

Такая астрономическая сумма не являлась чем-то запредельным для "невалютной" России. Поклонники с радостью несли любую сумму в кассы концертных залов, лишь бы увидеть и услышать "мадам Брошкину".

Нынче Алла Борисовна поменяла геолокацию на карте, но ее аппетит не снизился. Запрос и к западному зрителю остается в прежним объемах. Но Пугачевой не хотят платить за концерт по вышеназванной стоимости. Поэтому она и не дает концертов. Или, возможно, концертов никто не хочет за эту цену. Так или иначе Примадонна российского шоу-бизнеса не получает дохода от творческой работы за рубежом.

Семью кормит ее супруг Максим Галкин*. Он выступает в комическом жанре, но зарабатывает в три раза меньше, чем в России. Если ранее он зарабатывал более 15 миллионов рублей, то сейчас – в районе 5 миллионов, – сообщает телеканал "360".

И, если первое время пребывания Галкина* за границей его выступления поддерживали эмигранты, то сейчас их интерес сходит на нет. Соответственно, доходы артиста, по предположениям промоутеров, продолжат падать и дальше.

*Максим Галкин признан иноагентом в России.



