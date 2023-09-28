Исхудавшая Ивлеева вышла в свет в прозрачном платье без нижнего белья

Популярный блогер шокировала общественность откровенным образом.

Анастасия Ивлеева в последнее время находится в центре обсуждений. Популярный и любимый многим блогер решила изменить свой внешний вид и стиль до неузнаваемости. Еще недавно девушка шокировала общественность своим похудением. По мнению поклонников, ей стоит набрать несколько килограмм во избежание проблем со здоровьем.

Правда, саму Анастасию Ивлееву такое преображение ничуть не пугает. Она с большим удовольствием публикует в своем микроблоге фотокарточки, на которых демонстрирует исхудавшее тело. Стоит отметить, что сейчас артистка путешествует. На прошлой неделе она появилась в Милане на модном показе Prada, а на днях была замечена на показе Marni в рамках Недели моды в Париже.

Для каждого показа экс-ведущая "Орел и решка" подбирает особый наряд. Так, исхудавшая Анастасия Ивлеева вышла в свет в прозрачном платье без нижнего белья. Как сообщает 360, блогер прошлась по улицам Парижа в просвечивающем белом платье без бюстгальтера и в ярком кардигане.

Фотокарточки звезды ошарашили общественность. Многие поклонники поспешили отреагировать на преображение ведущей. Мнения разделились. Кто-то похвалил Анастасия Ивлееву за дерзкий образ, а кто-то наоборот посчитал его вульгарным.

"То есть в сетке на голое тело ходить нормально теперь, даже если по Парижу?", – озадачилась вопросом одна из подписчиц Анастасии Ивлеевой.