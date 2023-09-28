45-летняя Ани Лорак показала рожденную от турка взрослую красавицу-дочь

Как выглядит наследница звезды сегодня

Долгожданным концертом в Москве украинка Ани Лорак отметила 45-летие. 7 тысяч мест в "Крокусе", "живой" симфонический оркестр, Филипп Киркоров, МОТ и Артем Качер на сцене, несколько эффектных переодеваний Дивы и полеты над сценой – юбилей оказался грандиозным.

А в под занавес двухчасового концерта на сцену с огромным букетом вышла 12-летняя дочь певицы София Налчаджиоглу. Она родилась от гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу, брак певицы с которым продлился 10 лет и в 2019-м закончился разводом.

Крестным отцом наследницы Ани Лорак является Филипп Киркоров, а крестной матерью была погибшая в автокатастрофе в 2017-м году депутат Верховной Рады Ирина Бережная.

София сегодня – ученица престижной Павловской гимназии Москвы. Базовая стоимость обучения здесь составляет 1 800 000 рублей. В этом же учебном заведении, если верить СМИ, грызут гранит науки дети Александра Реввы, Славы, Зары и Ксении Бородиной.

Дочь Ани Лорак – настоящая красавица. Но она не только эффектная внешне, но и талантливая – вместе с мамой она исполнила финальную песню ее концерта. Судя по всему, она тоже станет артисткой.