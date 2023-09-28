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Четверг 28 сентября

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Объявлено официальное мнение Сухорукова о фильме "Брат 3"

Объявлено официальное мнение Сухорукова о фильме "Брат 3"
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Знаменитый актер театра и кино однозначно прояснил свое отношение к грядущей премьере. Виктор Сухоруков избегал нежностей, характеризуя создателей кино.

Кинолента Алексея Балабанова "Брат" стала прорывом в конце 90-х и быстро завоевала сердца миллионов россиян. Исполнителя главной роли Сергея Бодрова признали символом эпохи и народным героем, благодаря светлым истинам правды и добра, которые он транслировал с экрана. Сейчас его партнер по фильму Виктор Сухоруков продолжает беречь нетленную память о трогательной и душевной истории двух братьев.

Однако ожидаемая новинка российского проката "Брат 3" не снискала уважения у заслуженного артиста РФ. Сухоруков громогласно подчеркнул, что это кино вообще нельзя соотносить с культовой лентой Балабанова и героями так полюбившейся народу дилогии. Свою причастность к новому фильму легенда также не признает. Официальное мнение объявлено телеканалом "360".

Рецензии на фильм "Брат 3" от звезды "Брата" и "Брата 2" ждать тоже не стоит. По данным RT, Виктор Сухоруков прямо сказал, что смотреть сие творение режиссера Валерия Переверзева не будет.

Отметим, что новинка переняла от истории про Данилу Багрова одно лишь название. Другой сюжет, иные актеры, даже идея отличается. Поэтому вполне вероятно, что Виктор Сухоруков в своих воззрениях совершенно прав — он как никто другой знает, что сила в правде.

28 сентября 2023, 06:12
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Абзац✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сухоруков прилюдно зацеловал Акиньшину

Александр Терехов и Светлана Бондарчук
Саша Савельева
Вячеслав Манучаров
Елена Захарова
Олеся Судзиловская
Лянка Грыу
Светлана Бондарчук
Резо Гигинешвили (в центре)
Мария Миронова

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