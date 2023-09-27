Легендарная актриса Алиса Фрейндлих уже долгое время не показывается в свете, с ней давно не выходит интервью. Поклонники звезды заволновались и строят самые невероятные предположения о причинах пропажи любимой артистки.



Одни считают, что после февральских событий Алиса Бруновна просто тайно уехала из России. Другие уверены, что затворничество Фрейндлих связано с ее почтенным возрастом и нездоровьем. Многочисленные пользователи сети гадают, куда исчезла "наша мымра" Алиса Фрейндлих? Но настоящая причина ухода любимицы зрителей в тень другая.

В 2021 году Алиса Фрейндлих долго занималась своим здоровьем, заставив поволноваться почитателей ее таланта. Актрисе пришлось потрудиться, чтобы справиться с болезнью, но ее жизнелюбие и умение не унывать помогли уже через три месяца вернуться на сцену БДТ и продолжить репетировать.

Однако некоторое затворничество имеет место. Алиса Бруновна все больше времени проводит на даче, которую в поселке Комарово получила как почетная гражданка города. И теперь старается наверстать время, не проведенное с семьей из-за работы.

Внук Алисы Фрейндлих, Никита Владимиров, счел чудом выздоровление бабушки, так что теперь старается "качественно" проводить время с ней, не расходуя его на бесполезные разговоры. В частности, Никита уговорил ее сняться в своей картине "Родители строгого режима" в одной из главных ролей.

Фильмография актрисы обширна и составляет более 30 киноролей. В числе лучших лент Фрейндлих "Служебный роман", "Жестокий романс", "Тайна Снежной Королевы" и другие. Кроме того, больше 40 лет Алиса Бруновна – бессменная прима БДТ.