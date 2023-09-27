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Среда 27 сентября

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Костенко сравнила четвертую беременность с предыдущими

Костенко сравнила четвертую беременность с предыдущими
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Супруга Тарасова раскрыла подробности своего состояния.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов являются одной из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса. Футболист познакомился с будущей супругой будучи в браке с Ольгой Бузовой. Артистка уверяла, что узнала об изменах мужа из социальных сетей. И пока звезда переживала тяжелый разрыв, спортсмен во всю строил отношения с моделью.

Сейчас Дмитрий Тарасов по-настоящему счастлив. Его любимая супруга подарила ему трех детей. Стоит отметить, что весной этого года Анастасия Костенко сделала пластическую операцию на грудь. Тогда все подумали, что модель приняла решение больше не беременеть, однако сегодня стало известно, что она станет мамой в четвертый раз.

Такая новость по-настоящему шокировала общественность. Анастасия Костенко, в свою очередь, решила сравнить свое состояние во время четвертой беременности с предыдущими. Как оказалось, первые триместры модель мучил ужасный токсикоз. Ей становилось плохо не только от запахов, но и от нахождения лежа на кровати или диване. В предыдущие три беременности, как уверяет супруга Дмитрия Тарасова, такого не было.

Кроме того, ей нельзя было заниматься спортом, только йогой для беременных и пилатесом. По началу Анастасия Костенко расстраивалась, но немного позже приняла это. Она убеждена, что самое главное здоровье мамы, малыша и отсутствие любых рисков.

27 сентября 2023, 19:44
Анастасия Костенко. FC Lokomotiv/ Instagram.com/ www.globallookpress.com
Телеграм✓ Надежный источник

Фоторепортаж

На кого Тарасов променял Бузову

Анастасия родилась 29 марта 1994 года в городе Сальске Ростовской области.
В 2009 году поступила в Ставропольский краевой колледж искусств.
Девушка мечтала стать балериной, но модельная карьера оказалась более привлекательной.
Анастасия является обладательницей титулов "Мисс Очарование", "Мисс Весна 2012", "Донская Красавица 2012", "Ростовская Донская Красавица 2012".
Также в 2014 году Анастасия представляла Россию на конкурсе "Мисс Мира 2014" в Лондоне, в результате решения жюри вошла в Топ-25 (20 место).
Сейчас Костенко учится в московском РУДН на филологическом факультете по направлению "журналистика".
Настя работала коммерческой моделью в Китае в пекинском агентстве Modern Models, где была лицом компании платьев ручной работы LAN YU.
В 2014 году Анастасия была удостоена титула "2-я Вице-Мисс Россия-2014". В подарок она получила грант на обучение в любом из вузов мира.
22-летняя Анастасия выглядит стильно и элегантно в любую погоду.

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