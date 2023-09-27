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Среда 27 сентября

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Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня"

Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня"
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Популярная актриса приняла решение покинуть шоу на федеральном канале.

Телепрограмма "Жди меня" является одной из культовых на телевидение. Она выходит в эфир уже более двадцати лет и успела завоевать статус не просто передачи, а международного проекта по поиску людей. За все время существования шоу было найдено более двухсот тысяч человек.

Ведущими программы за это время успели стать различные звезды российской эстрады. Среди них и Игорь Кваша, и Мария Шукшина, и Сергей Никоненко. В 2018 году этот пост заняли актеры Александр Лазарев и Татьяна Арнтгольц. Правда, недавно стало известно, что популярная актриса решила покинуть шоу.

На днях стала известна причина ухода Татьяны Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня". Несмотря на искреннюю любовь к проекту, она понимает, что не сможет сейчас отдавать все силы в него из-за сильной усталости. По словам артистки, программы требует огромной эмпатии, включение в жизни каждого героя. Чувствуя всю ответственность, она понимает, что без всех этих чувств нечестно быть ведущей "Жди меня".

В любом случае, Татьяна Арнтгольц ушла на позитивной ноте. Она выразила огромную благодарность коллегам, которые были рядом с ней на протяжение пяти лет. Теперь у актрисы будет больше времени на семью и работу в кино.

Ранее "Дни.ру" опубликовали пять лучших сериалов с Татьяной Арнтгольц.

27 сентября 2023, 18:35
Татьяна Арнтгольц. Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
starhit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Пять лучших сериалов с Татьяной Арнтгольц

Кадр из сериала ''Фурцева. Легенда о Екатерине'' (2011) / режиссер Сергей Попов
Кадр из сериала ''Брак по завещанию'' (2009) / режиссер Василий Сериков
Кадр из сериала ''Лапушки'' (2009) / режиссер Ольга Музалева
Кадр из сериала ''И все-таки я люблю...'' (2007) / режиссер Сергей Гинзбург
Кадр из сериала ''Ласточкино гнездо'' (2012) / режиссер Дмитрий Тюрин

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