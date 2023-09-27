Стоило того, чтобы ждать так долго: Орлова трогательно обратилась к мужу

Телеведущая сделала трогательное признание.

Личная жизнь Ольги Орловой в последние два года складывается наилучшим образом. После неудачных романов телеведущая смогла вновь обрести счастье в любовных отношениях. Ее избранником стал предприниматель Валерий Маслов. Пара, как известно, познакомились в ресторане.

Их отношения стремительно развивались. Почти сразу они стали жить вместе, а через несколько месяцев после брака Ольга Орлова забеременела. Правда, многие до сих пор не могут поверить, что в свои 45 экс-солистка "Блестящие" смогла сама родить ребенка. И пока злые языки продолжают обсуждать ее личную жизнь, Ольга Орлова с удовольствием делится радостными моментами с поклонниками на личной странице в социальных сетях.

Недавно она решила сделать подарок своему возлюбленному на день рождения. Пара отправилась в отпуск в Италию, однако одно торжественное событие повлекло за собой другое. Сегодня уехавшая из России Ольга Орлова обратилась к мужу в своем микроблоге. Она опубликовала новый пост, где призналась в любви Валерию Маслову. Дело в том, что 27 сентября пара отмечает годовщину свадьбы.

"2 года назад в этот день мы расписались. И моя жизнь словно началась заново. Это стоило того, чтобы ждать так долго", – написала телеведущая.