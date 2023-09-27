В честь премьеры нового клипа Дима Билан и его продюсер Яна Рудковская устроили ужин, собрав на нем огромное количество представителей шоу-бизнеса.



Таким оригинальным способом артисты отметили выход клипа на песню Михаила Гуцериева "Острой бритвой". Компанию им составили звезды, с которыми Дима и Яна давно дружат. Ролик, по словам участников вечеринки, получился чудесным. Главную роль в нем исполнила Анна Чиповская.

Пожалуй, главным событием ужина можно назвать неожиданный, но чудесный экспромт Димы Билана и его бессменного продюсера: Дима и Яна дуэтом спели несколько треков. Стильная блондинка в элегантном наряде явно волновалась, но партнер заботливо подсказывал слова.

Зрители отметили пронзительную искренность исполнения и явную слаженность двух голосов. Видимо, почти два десятка лет совместной работы привели Яну и Диму к унисону во всем. Отмечать вместе праздники у творческой пары давно в традиции. Многие даже гадают: Дима Билан и Яна Рудковская – дуэт на сцене или пара в жизни?

Теплые и дружеские отношения продюсера и ее подопечного выплавились из былой нежности. На реалити-шоу "ЯнаСупер" продюсер призналась: могло сложиться так, что ее мужем сейчас был бы не Евгений Плющенко, а Дима Билан. Певец не отрицал романа, отметив лишь, что тот носил мимолетный характер.

Не исключено, что именно покровительство и помощь Яны Рудковской во многом способствовали тому, что Дима Билан в этом году по версии RU.TV признан артистом года и получил две статуэтки (вторую за самый лучший дуэт с певицей Мари Краймбрери).