Готовая к свадьбе Клава Кока потерпела фиаско при всем честном народе

Все узнали, чего на самом деле хочет российская певица Клава Кока. Рассказываем!

Звезда отечественного шоу-бизнеса Клава Кока до сих пор ищет своего суженого. Для этого даже затеяли специальный проект. Вот уже несколько серий подряд бравые парни борются за внимание блондинки.

Но пока обратить на себя серьезное внимание не удалось никому из претендентов. Буквально вчера поп-звезда отправила на скамейку запасных одного из участников. Все при Клаве, но есть ли хотя бы на горизонте женское счастье?

Как уточняют психологи, у этой знаменитости стальной характер. Вот почему Клава Кока все еще в поисках достойного спутника жизни. Женщины с таким типажом любят демонстрировать силу, тем самым отдаляя потенциальных ухажеров. Сведения приводит интернет-издание Подмосковье сегодня.

Для того чтобы симпатичной блондинке найти равного партнера, она просто должна "открыться". Судя по всему, над этим Клава Кока должна поработать. Да и блондинка, как выяснилось, не является идеальной кандидаткой в жены.

Так, например, в одном из выпусков программы "Сердце Клавы" она доверила "проверять" потенциальных мужей бабушке. Не на шутку певица решила развернуть проект: в ее предполагаемом брачном контракте прописаны неслабые условия. Например, согласно им, у Клавы Коки возможен пиар-роман с другой знаменитостью.

Готовая к свадьбе артистка потерпела фиаско при всем честном народе, так и не выбрав себе никого. Вряд ли звезда из тех дам, которые могут проявлять кротость и уступчивость. Какой бы желанной ни была Клава Кока, вряд ли найдется истинный принц на белом коне, мечтающий прогибаться под красивую супругу.