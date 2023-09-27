93-летний Краско "отлично провел время с Дашенькой"

Речь о его молодой помощнице Дарье Пашковой, которая уже много лет сопровождает народного артиста. Этим летом ей стали приписывать роман с Иваном Краско.

В минувшую субботу прославленному актеру исполнилось 93 года. Несмотря на столь почтенный возраст и недавние процедуры, Иван Краско поддерживает себя в хорошей форме. Тем не менее, в бытовых делах артисту помогают сыновья Иван и Федор, сообщает Пятый канал. Оберегает его и 28-летняя помощница, Дарья Пашкова.

День своего рождения актер провел за городом, у друга Александра Сылко: тот заранее пригласил его в гости в поселок Воейково, что под Санкт-Петербургом — отметить знаменательную дату. Краско сопровождала Дарья, с которой, по словам актера, они прекрасно развеялись. Артист рад, что ему удалось выбраться на природу, подальше от городского шума.

"Мы с Дашенькой там отлично провели время, спокойно", — объяснил Иван Краско.

Иван Иванович подчеркнул, что самое главное в таких мероприятиях — это человеческая атмосфера, и чтобы побольше приятной тишины. На природе ему нравится гораздо больше, чем в театре.

Напомним, Иван Краско — один из самых известных актеров современности. С годами слава о нем продолжает распространяться и находить подтверждение.

Россияне восхищаются звездой и шлют артисту пламенные признания в любви. Иван Краско это заслужил!