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Среда 27 сентября

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93-летний Краско "отлично провел время с Дашенькой"

93-летний Краско "отлично провел время с Дашенькой"
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Речь о его молодой помощнице Дарье Пашковой, которая уже много лет сопровождает народного артиста. Этим летом ей стали приписывать роман с Иваном Краско.

В минувшую субботу прославленному актеру исполнилось 93 года. Несмотря на столь почтенный возраст и недавние процедуры, Иван Краско поддерживает себя в хорошей форме. Тем не менее, в бытовых делах артисту помогают сыновья Иван и Федор, сообщает Пятый канал. Оберегает его и 28-летняя помощница, Дарья Пашкова.

День своего рождения актер провел за городом, у друга Александра Сылко: тот заранее пригласил его в гости в поселок Воейково, что под Санкт-Петербургом — отметить знаменательную дату. Краско сопровождала Дарья, с которой, по словам актера, они прекрасно развеялись. Артист рад, что ему удалось выбраться на природу, подальше от городского шума.

"Мы с Дашенькой там отлично провели время, спокойно", — объяснил Иван Краско.

Иван Иванович подчеркнул, что самое главное в таких мероприятиях — это человеческая атмосфера, и чтобы побольше приятной тишины. На природе ему нравится гораздо больше, чем в театре.

Напомним, Иван Краско — один из самых известных актеров современности. С годами слава о нем продолжает распространяться и находить подтверждение.

Россияне восхищаются звездой и шлют артисту пламенные признания в любви. Иван Краско это заслужил!

27 сентября 2023, 14:49
Иван Краско. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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Слава (Анастасия Сланевская). Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Екатерина Климова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press / Evgeny Philippov/Global Look Press
Анна Нетребко. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com

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