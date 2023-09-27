Все спектакли отменили: куда пропала Боярская?

Елизавета Боярская не выходит на сцену.

Сегодня 27 сентября должны были состояться две театральные постановки с участием звезды российского театра и кино. Было запланировано, что актриса Елизавета Боярская сыграет в проектах МДТ "Братья Карамазовы" и "Три сестры".

Но спектаклей в этот день у нее не будет. Возможно, и последующие постановки с популярной брюнеткой будут перенесены.

В последнее время актриса редко мелькает в интернет-пространстве. В своих соцсетях она мало внимания уделяет поклонникам. Почти на два месяца знаменитость была вынуждена отказаться от запланированных дел. В чем причина и почему все спектакли отменили: куда пропала Елизавета Боярская?

Артистка не выходит на сцену по причине заболевания, – сообщает Пятый канал. Как выяснилось, актриса находится на больничном. Сейчас она придерживается режима самоизоляции и набирается сил. Тест подтвердил наличие у Боярской коронавируса.

Вторая волна ковида вместе с нестабильной питерской погодой, видимо, дали о себе знать. И дочь Михаила Боярского подхватила заразу.

Актриса призналась, что чувствует себя хорошо и идет на поправку. Также она сообщила, что скоро планирует выходить на работу. Когда это произойдет — Елизавета Боярская не уточнила.

Поклонники ждут возвращения звезды на сцену и надеются, что в самом ближайшем будущем произойдет чудесное восстановление сил актрисы. Все-таки Елизавета Боярская полюбилась широкому кругу зрителей и является долгожданной персоной на торжественных мероприятиях.