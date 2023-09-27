Внучка Людмилы Гурченко назвала стоимость ее секретной дачи

Актриса очень любила проводить время на своем подмосковном участке и при этом держала в тайне информацию о его существовании. Теперь внучка Людмилы Гурченко, Елена Королева, продает дом.

Ранее здесь, в деревне Глаголево, собирались сделать музей, посвященный памяти великой советской актрисы, однако от этой идеи решено было отказаться. В эфире программы Пятого канала "Светская хроника" внучка Людмилы Гурченко рассказала, по какой причине дача выставлена на продажу, а также по какой причине артистка скрывала ее наличие от родных.

Людмила Марковна очень любила тишину и покой, и лишь на даче в Глаголево могла в полной мере насладиться одиночеством, которого ей в жизни так не хватало — именно поэтому лишь после ее смерти родные узнали о том, что это место в принципе существует. Ушедшая 12 лет назад Гурченко завещала дом своей дочери Марии. После ее смерти владелицей участка стала Елена Королева.

Относительно недавно внучка Людмилы Гурченко оглашала планы превратить эту дачу в музей памяти актрисы, однако сейчас собирается ее продать — по некоторым данным цена составляет 16 миллионов рублей. И если кто-то думает, что Людмиле Марковне принадлежала шикарная усадьба с большим участком, то сильно ошибается: такую сумму Елена Королева запросила за десять соток, на котором располагается ветхий домик.

Учитывая, что с практической точки зрения это имущество имеет довольно мало ценности, то вероятнее всего, что покупатель просто снесет дом Людмилы Гурченко. Некоторые деятели искусств уже осудили действия внучки, в частности, актриса Ангелина Миримская полагает, что туда с удовольствием бы приходили поклонники народной артистки.

Однако Королева не собирается посыпать голову пеплом и настаивает, что имеет полной право на продажу имущества — лишних средств, по ее словам, у Елены нет. Что ж, закон действительно на ее стороне, так что музею имени Гурченко, судя по всему, здесь не бывать. Возможно, оно и к лучшему: это место действительно останется местом единения Людмилы Марковны.