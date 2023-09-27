Актриса Равшана Куркова открыла правду для поклонников.

Звезда российского кино Равшана Куркова, известная по фильмам "Про любовь", "Детки напрокат", "Барвиха" и другие, в свои 43 года выглядит как 30-летняя модель.

Удивительно при этом, что у актрисы два маленьких ребенка и насыщенный рабочий график. Хотя Куркова и призналась в интервью Пятому каналу, что быть работающей мамой не слишком удобно. С детьми знаменитости помогают близкие люди.

Актриса в 40 лет родила первого ребенка. Мальчика назвала Гаспаром и показала его лишь через год после рождения. Видимо, молодая мама решила не торопить события исходя из личного опыта: в 2008 году она потеряла ребенка в браке с Семеном Курковым.

А сейчас Равшана воспитывает еще и полугодовалую дочь по имени Самира. И если отца первого ребенка прославленная актриса назвала, то имя папы дочери Куркова до сих пор не рассекретила.

Однако оставаться в такой прекрасной форме в возрасте за сорок и с двумя детьми может далеко не каждая женщина. Как же это удается восточной красавице?

Нестареющая Равшана Куркова поделилась секретом на миллион: ее лучшее лекарство против морщин – это любовь, в которой она купается ежедневно и уважительное отношение к организму.

Под "уважительным отношением" Равшана Куркова имеет в виду спорт – это йога и зал. Также, по признанию актрисы, что для нее очень важно правильное питание.