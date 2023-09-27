Без почестей и гроба с вензелями: Волочкову отправили на кладбище раньше времени

Экс-прима Большого театра задумывалась о своих похоронах уже давно. Она продумала ход церемонии, прощальные слова и даже ритуальные атрибуты, с которыми должны состояться ее проводы на тот свет.

Знаменитость планировала лечь в изысканный белоснежный гроб с жемчужным отливом. Балерина точно решила, что хочет лежать не в простой погребальной коробке, а в настоящем произведении искусства. Анастасия Волочкова видела свои похороны как потрясающее мероприятие, где есть место условно уснувшей принцессе.

Звезда представляла, что на погосте ей будут оставлять теплые напутственные фразы и охапки белых роз. Но так уж вышло, что на кладбище Волочкову отправили раньше времени, причем без почестей и гроба с вензелями. Но, к счастью, здоровую и живую — за важным делом.

Сделала это эксперт по картам Таро Алайя Русалина. Эзотерик увидела, что королева балета Анастасия Волочкова должна очиститься энергетически, но вариант у нее для этого только один. Балерине якобы нужно найти место упокоения женщины, которую зовут точно так же — Анастасия Волочкова, и провести там специальные действия для личного счастья и гармонии с миром. Такой совет — это самый лучший подарок от Высших сил.

Тем временем RT сообщает об обнаружении редких захоронений с огромной исторической важностью. Хочется верить, что мудрая Анастасия Волочкова мирно и легко решит свои дела на кладбище, оказывая на себя и небожителей только положительное влияние.