Здесь живут феи – Юлия Барановская призналась в зависимости от грибов?

Российская ведущая около недели назад вернулась из путешествия по горному Алтаю и теперь охотно делится впечатлениями. Юлия Барановская отмечает, что эти места имеют для нее особое значение.

Вечером 26 сентября пользователей Сети поджидала еще небольшая серия медиаконтента с поездки Юлии Барановской. На фотографии, которую телеведущая выложила на свой телеграм-канал, девушка крупным планом в камуфляжной кофте и шлеме на фоне двух квадроциклов. Лучезарно улыбаясь, она показывает в камеру очень ровный симметричный гриб с белой ножкой и бежевой шляпкой.

Юлия пояснила, что фото и видео сделаны по пути в живописное место, где природа Алтая предстает потрясающей живописностью во всей своей красе. Речь идет о Емурлинском водопаде — журналистка уверена, что если феи и существуют, то живут именно здесь, ведь ни один ландшафтный дизайнер не сделает столь великолепную картину — на такое способна только природа.

"Добирались туда на квадроциклах, иначе никак, а по дороге собирали грибы. Сходу замечала подберезовики, волнушки и прочие, останавливалась и срезала их. Это у меня в крови, я заядлая грибница", — пояснила Юлия Барановская.

По ее словам, эти заповедные места вызывают у нее стойкую ассоциацию с волшебным лесом из фильма "Малефисента". Барановская подчеркивает, что Емурлинский водопад летом и осенью — это, можно сказать, два разных места, но при этом приводят в одинаковый восторг.

На одном из видео ведущая умывает руки под одной из струй водопада — красота местной природы действительно поражает своим естественным уютом, и великолепная Юлия Барановская очень органично вписывается в эту красоту. На другом видео она запечатлела интересное явление природы: береза растет прямо из ствола другого, засохшего дерева.

"Из ствола березы растет еще береза", — прокомментировала Юлия Барановская, возможно, намекая на скорое пополнение в ее семье: на свежих изображениях даже в закрытой одежде отчетливо заметен животик.