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Среда 27 сентября

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Алла Пугачева приняла посильное участие в открытии памятника Барису Моисееву

Алла Пугачева приняла посильное участие в открытии памятника Барису Моисееву
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Алла Пугачева помогла больше, чем просто деньгами.

Год назад из жизни ушел советский и российский певец, хореограф и танцор Борис Моисеев. В годовщину его смерти на Троекуровском кладбище 26 сентября прошло торжественное открытие памятника, установкой которого занимался директор артиста Сергей Горох.

Он отметил, что говорил с Аллой Борисовной, которая помогла советами. При этом звезда хотела оказать поддержку и в финансовом вопросе, однако Горох вежливо отказался. Сергей считает, что открыть монумент – это его долг.

Алла Пугачева не спонсировала установку памятника, но вложилась душой. По словам директора артиста, она давала ценные советы и в итоге подготовила для россиян подарок на годовщину смерти Бориса Моисеева: монумент, сделанный с учетом ее пожеланий и замечаний.

Певица близко дружила с исполнителем, поддерживала и знала его как никто другой. А значит, памятник, созданный с ее помощью, скорее всего, будет идеально отражать невероятную, творческую натуру Моисеева.

Также Сергей Горох рассказал, каким получился памятник Борису Моисееву. Скульптуру сделали из бронзы, и она будет повторять фрагмент его танцевального номера. Стоит отметить, что изначально артист получил известность как танцор. В конце 70-х Моисеев создал коллектив "Экспрессия", в котором исполнял номера вместе с двумя девушками. Во время одного из шоу в юрмальском варьете артиста заметила Алла Пугачева и позвала выступать к себе.

Ранее "Дни.ру" писали, что директор Моисеева впервые рассказал о финансовой помощи Пугачевой, которую она оказала в похоронах танцора.

27 сентября 2023, 17:00
Фото: Ruslan Roschupkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Московский комсомолец✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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