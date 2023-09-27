Еле передвигающую ноги Бузову утащили долой от публики: Что с певицей?

Поющая телеведущая Ольга Бузова публично попала впросак перед тысячами зрителей.

Во время открытия хоккейного матча между клубами "Акбарс" и "Динамо-Минкс" великолепная Ольга Бузова вместе с Иосифом Пригожиным и другими членами жюри белорусского музыкального шоу позировала для фото прямо на арене. После торжественной съемки все начали удаляться со льда, но красавице-певице это действие далось не слишком просто.

Певица еле-еле передвигала ноги по ледовому покрытию, а потом и вовсе не смогла удержать равновесие и упала. После внезапной оплошности Бузову под руки утащили с хоккейного поля.

Видео с инцидентом Ольги Бузовой появилось на странице в соцсетях продюсера Иосифа Пригожина. В подписи к популярной записи мужчина извинился перед очаровательной певицей за то, что не оказал должной поддержки: "Не смог удержать. Прости, Ольга Бузова".

Если бы не группа крепких и сильных мужчин, которая фактически вынесла Бузову со льда, кто знает, смогла бы ли известная артистка сама справиться и вернуться к трибунам. На записи видно, что даже в компании харизматичных спасателей красавица не стремилась совладать с собой.

Вероятно, причиной этой истории послужил не самый верный выбор наряда Ольги Бузовой. Костюм с брюками в пол и каблуки – не слишком идеальное сочетание одежды для публичного выхода на лед. Что с певицей теперь? Благо, Бузова легко отделалась, а сейчас снова сияет ярче звезд всей Вселенной.

Ранее "Дни.ру" писали, что Ольга Бузова рассказала о своем пути к славе.