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Среда 27 сентября

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Еле передвигающую ноги Бузову утащили долой от публики: Что с певицей?

Еле передвигающую ноги Бузову утащили долой от публики: Что с певицей?
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Поющая телеведущая Ольга Бузова публично попала впросак перед тысячами зрителей.

Во время открытия хоккейного матча между клубами "Акбарс" и "Динамо-Минкс" великолепная Ольга Бузова вместе с Иосифом Пригожиным и другими членами жюри белорусского музыкального шоу позировала для фото прямо на арене. После торжественной съемки все начали удаляться со льда, но красавице-певице это действие далось не слишком просто.

Певица еле-еле передвигала ноги по ледовому покрытию, а потом и вовсе не смогла удержать равновесие и упала. После внезапной оплошности Бузову под руки утащили с хоккейного поля.

Видео с инцидентом Ольги Бузовой появилось на странице в соцсетях продюсера Иосифа Пригожина. В подписи к популярной записи мужчина извинился перед очаровательной певицей за то, что не оказал должной поддержки: "Не смог удержать. Прости, Ольга Бузова".

Если бы не группа крепких и сильных мужчин, которая фактически вынесла Бузову со льда, кто знает, смогла бы ли известная артистка сама справиться и вернуться к трибунам. На записи видно, что даже в компании харизматичных спасателей красавица не стремилась совладать с собой.

Вероятно, причиной этой истории послужил не самый верный выбор наряда Ольги Бузовой. Костюм с брюками в пол и каблуки – не слишком идеальное сочетание одежды для публичного выхода на лед. Что с певицей теперь? Благо, Бузова легко отделалась, а сейчас снова сияет ярче звезд всей Вселенной.

Ранее "Дни.ру" писали, что Ольга Бузова рассказала о своем пути к славе.

27 сентября 2023, 09:02
Ольга Бузова. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

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